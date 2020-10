Čína se právem ohradila

Podle zpráv v českých médiích řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula poslancům Parlamentu ČR dne 22. října, že je téměř jisté, že koronavirus unikl z laboratoře v Číně, ale nebyl uměle vyroben. Zajímalo nás, jak to okomentuje čínská strana.

V tiskovém prohlášení čínského zastupitelství v ČR bylo jednoznačně řečeno: »Pokud je příslušná zpráva pravdivá, tak je čínská strana z výroků ministra Prymuly velmi zmatená. Jako odborník v oblasti zdravotnictví by si měl být vědom toho, že výzkum původu koronaviru je složitou vědeckou otázkou a zatím neexistuje jednoznačná odpověď. Než se vyvodí závěry, tak je nutné předložit evidentní důkazy. Použití slov, jako jsou ‚téměř jisté‘, není ani rigorózní, ani odpovědné. Rozhodně oponujeme takovým výrokům.«

To, co si dovolil ministr zdravotnictví, který řídil tuto epidemiologii, nemohl být žádný výkřik do tmy, ale přesně mířené a krajně nezodpovědné matoucí prohlášení. Čínská strana dodává: »Od vypuknutí epidemie Čína a WHO udržují úzkou komunikaci a spolupráci v oblasti výzkumu koronaviru a čínští vědci rovněž provádějí vědecké výměny se svými kolegy ze zahraničí. Čína byla první zemí, která epidemii oznámila, ale to neznamená, že epidemie měla původ v Číně. Mnoho informací a průzkumů ukázalo, že výskyt viru byl objeven v mnoha zemích po celém světě a v mnoha z nich se objevil dříve než v Číně. Úředníci WHO uvedli, že výzkum viru je stále vyvíjející se proces, který může zahrnovat mnoho zemí a lokalit. S tím, jak se tento proces vyvíjí, bychom měli být otevření více možnostem původu tohoto viru. Anthony Fauci, ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci (NIAID) v USA, rovněž uvedl, že stávající důkazy ukazují, že koronavirus nepochází z čínské laboratoře.«

Čína také jasně zastává názor, že solidarita a spolupráce jsou nejsilnější zbraní mezinárodního společenství pro poražení epidemie. Čína také chce a bude i nadále podporovat vědce z různých zemí v rámci jejich globálního vědeckého výzkumu původu a způsobů přenosu viru. Doufají také, že je odpovědností zemí na celém světě v tomto ohledu aktivně spolupracovat a že čím dál závažnější situace epidemie v České republice bude co nejdříve pod kontrolou.

Roman BLAŠKO