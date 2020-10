Prymula odmítl sám rezignovat, pravidla neporušil, řekl

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nehodlá sám rezignovat na svůj post. Premiér Andrej Babiš (ANO) ho k tomu dopoledne vyzval poté, co deník Blesk vydal fotografie, které ministra zachytily bez roušky při nočním odchodu z restaurace. Prymula na briefingu řekl, že nic neporušil. Schůzka, které se zúčastnili šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant, se podle něj uskutečnila v soukromých prostorách vyšehradské kapituly.

Babiš na dopolední tiskové konferenci uvedl, že pokud Prymula sám neodstoupí, odvolá ho. Podle článku 74 ústavy člena vlády odvolává prezident, jestliže to navrhne předseda kabinetu. Za prezidentem Milošem Zemanem jede Babiš odpoledne do Lán.

Roman Prymula. FOTO - Wikimedia commons

"Stojím tady jako člověk, který vypadá, že káže vodu a pije víno. To, co je nesmírně důležité, je dodržování jakýchsi symbolů, tedy že lidé, kteří rozhodují o opatřeních, by je měli samozřejmě dodržovat. Na základě obrázků, které se objevily v Blesku, to vypadá, jako že jsem něco porušil. Já tady s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil," řekl Prymula na briefingu, kde nebyly umožněny dotazy novinářů.

Uvedl, že ve voze při cestě na schůzku měl roušku. "Na Vyšehradě jsem z vozu vystoupil opět v roušce a šel jsem přes dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly," uvedl. Podle Blesku se jednání uskutečnilo v restauraci Rio'́s na pražském Vyšehradě. Faltýnek navíc ve Sněmovně poznamenal, že zná šéfa dotyčné restaurace zná a domluvil se s ním, aby je oba nechal v salonku v zavřeném podniku.

"Když jednání skončilo, vracel jsem se prostorem, který je venku. Byl jsem tam sám, šel jsem bez roušky, přišel jsem k automobilu, sedl jsem si do něj a vzal jsem si roušku," uvedl Prymula. "Jediné, co je technicky v řádu sekund, že se tam vyskytoval můj pracovník, který byl v automobilu a šel mi otevřít dveře. Roušku jsem si nasadil v automobilu bezprostředně po dosednutí," dodal ministr.

Od rána se též liší výroky Faltýnka a Prymuly ohledně tématu jednání. Zatímco Faltýnek ve Sněmovně uvedl, že s Prymulou probíral vládní návrh na působení zahraničních vojenských zdravotníků v Česku, ministr Respektu řekl, že tématem jednání byla mimořádná opatření a také to, co by měl Prymula vylepšit z hlediska komunikace. Na briefingu odpoledne Prymula poznamenal, že se řešila také problematika plošného testování v moravskoslezském regionu.

"Na základě tohoto tady ještě jednou prohlašuji, že jsem nic neporušil. Z tohoto důvodu já sám rezignovat nehodlám. Samozřejmě je možností pana premiéra, abych byl odvolán," zakončil své vystoupení Prymula.

