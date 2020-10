Vachmajstr je tedy hlava

Komunisté podmiňují podporu rozpočtu v době pandemické krize snížením některých plánovaných armádních výdajů. Média, mnozí politici i generálové z toho mají těžkou hlavu. Neslýchané! Prý by byla ohrožena bezpečnost naší země. Tedy pane vachmajstr, vy jste hlava! Armáda by měla sloužit své zemi i v době povodní či pandemií a jistě je třeba ji v této roli podpořit. Nebyli to ale komunisté, kteří z plně funkční armády udělali v podstatě jen expediční sbor, co reaguje na písknutí velkého bratra a zasahuje v jeho zájmu kdekoliv na světě. Nebyli to komunisté, kteří zlikvidovali civilní obranu obyvatel.

Tedy pane vachmajstr, vy jste hlava! Řekněte mi, jak nám proti koronaviru, či jiným katastrofám, pomůžou nová samohybná děla, protiletadlové systémy nebo útočné vrtulníky? Pomohou v distribuci roušek nebo v převozu pacientů?

Vždyť by i pro obranu našeho území před ryze hypotetickým nepřítelem byly stejně k ničemu! Jde zkrátka jen o další kšeft, o závislost a podřízenost. Ne o zajištění bezpečnosti našich občanů.

Tedy pane vachmajstr, chcete-li si hrát na vojáčky v bitvičkách NATO, tak bez nás.

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr kultury za KSČM