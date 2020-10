Opět nevyvážené

Česká televize opět dostála své kontroverzní pověsti. V úterý večer odvysílala dvojdílný dokumentární pořad Odsun – Vertreibung, v němž předvedla, jak vypadá nevyváženost. Celý druhý díl a část prvního možno ve zkratce přiblížit asi takto: »Jak byli po druhé světové válce hodní Němci biti a všelijak perzekvováni zlými Čechy«.

Problém tohoto »díla« spočívá především v tom, že jeho tvůrci, mezi nimiž byli také Češi, nevysvětlili přesně souslednost událostí tak, jak šly. Neřekli jasně, co bylo příčinou a co následkem, a tím zdeformovali historickou skutečnost. Zcela nevyváženě byla stopáž filmu věnována skutečnému násilnému vyhnání Čechů a antifašistů z pohraničí v říjnu 1938 a samotné německé okupaci (nebyl zmíněn ani počet čs. obětí – 360 000!) na jedné straně, a vysídlení Němců po válce ve všech jeho podobách na straně druhé. To první zabralo výrazně menší část z odvysílaných 100 minut, to druhé bylo rozpitváno na detailech v druhém díle a části prvního, přičemž důraz byl kladen na emoce. Slzy vyhnanců, pláč, smutné pohledy, detaily očí, popisy neštěstí, řeči o nespravedlnosti, hladu, převozu v dobytčácích (o skutečných dobytčácích, v nichž byli odváženi Židé do vyhlazovacích táborů, ani slovo), o »pochodu smrti« do Pohořelic (skutečné pochody smrti ze zimy a jara 1944/1945, které vedly i přes naše území, nezmíněny), odsun prezentován jako trauma. Nebylo však vysloveno, že traumatem byla především plánovaná a částečně realizovaná genocida českého národa. Pořad podpořil lež, že oba národy si vzájemně působily nepředstavitelná utrpení, ačkoli je z historie zřejmé, kdo komu dělal obrovské, ba smrtící příkoří! A poznámka, že poprava K. H. Franka se »z dnešního hlediska jeví jako barbarský čin«, je urážkou všech, které Frank zavraždil.

Německý historik ve filmu svaluje vinu na prezidenta Edvarda Beneše, publicista Padevět si přisadí a obviňuje svobodovce, spisovatelka Tučková provází po brněnských místech, kde trpěli Němci. Ale do Kounicových kolejí, v nichž Němky i se svými rodinami sledovaly popravy českých vlastenců jako na divadle, veřejnost určitě nevodí.

Všichni vědí, že při poválečném vysídlení, kdy se přesunovaly miliony lidí, docházelo i k excesům, které se neměly stát, ale vše to byly následky a projevy nejstrašnější války v lidských dějinách. A ta má své známé pachatele.

Monika HOŘENÍ