Spor o Assange je sporem o svobodu slova

Rozhovor s historikem a publicistou Jaroslavem Baštou, bývalým diplomatem a ministrem

Ptát se, jaké pocity máte z volebních výsledků levice v právě uplynulých volbách, je asi zbytečné. Plyne z toho nějaké poučení?

Plyne. Za současné situace je levice (ČSSD i KSČM) na cestě do politického nebytí. Což v našich podmínkách znamená připojit se k asi dvěma stům mimoparlamentních stran a hnutí. Jde o přímý důsledek toho, že sociální demokracie ve snaze se odlišit od komunistů i pravice od druhé poloviny devadesátých let prosazuje cosi jako levicovou liberální politiku. Ta ji na jedné straně umožnila přihlásit se ke společenské transformaci, ke globalizaci a obecně k progresivistickým myšlenkám.

Na druhé straně tím přišla zhruba o 75 procent svých tradičních voličů, kteří jsou ve své podstatě velmi konzervativní, takže zvolna přecházejí k politickým stranám až doposud označovaným za krajně pravicové. Vývoj v České republice má oproti starým členským státům EU jisté zpoždění, ale dodržuje stejnou trajektorii, na jejímž konci jsou socialisté bez voličské základny. Pro KSČM v podstatě platí totéž, v oblasti praktické politiky se chová také jako progresivistická socialistická strana a bude (asi s jistým zpožděním) sdílet osud ČSSD.

Neskrývám svou představu, že musí dojít aspoň k nějaké koordinaci mezi ČSSD a KSČM, případně se stranou Levice a dalšími levicovými složkami, aby proti již sjednocující se pravici stála také sjednocující se levice. Perspektivně aspoň do některých voleb, kde to zákon umožňuje, vytvářet společné kandidátky. Myslíte, že je to »v historicky krátké době« reálné?

Za situace, kdy se tradiční levicový elektorát smrskl pod deset procent, ke sjednocení oficiální levice by měl vést pud politické sebezáchovy.

Nestojí tomu v cestě pro některé členy sociální demokracie bohumínské usnesení?

Pro vedení sociální demokracie to bude legitimní důvod nespolupracovat.

Největší problém vidím v tom, že obě levicové strany rozděluje vztah k NATO a možná i k EU a její současné politice. Lze tyto rozdílnosti přesto překlenout?

Obávám se, že nelze. V této oblasti pro sociální demokracii naopak platí, že podpora Evropské unii a Severoatlantickému paktu NATO je výrazem její levicovosti. V tomto ohledu má KSČM ideologicky blíže k SPD.

Blíží se prezidentské volby. Není už čas, aby se široká levice s podporou odborů a (minimálně) středových sil, možná i vlasteneckých sil, sjednotila také na nějakém kandidátovi/kandidátce na nejvyšší ústavní post?

Čas na to už dávno nastal, protože globalistická pravice to dělá už dva roky. Snad nakonec převládne zdravý rozum a najde se čestný protikandidát k převlékači kabátů a uniforem.

Jste jedním z mluvčích výzvy tří desítek osobností veřejného života (Jan Keller, Ilona Švihlíková, Oskar Krejčí, Lenka Procházková, Jan Schneider, Josef Skála, Karel Sýs, Jaroslav Šulc, Alena Vitásková, Jiří Žáček aj.) zaslané předsedovi Senátu a ministru zahraničí, aby tito politici deklarující obhajobu svobody slova a boj za lidská práva intervenovali u svých britských politických protějšků na podporu Juliana Assange. Jaké jsou reakce od obou pánů?

Pan ministr Petříček se zachoval dle známého bonmotu – všude mají ministra zahraničí, jen my máme Petříčka – a zdvořile nás ujistil, že on věří v britský soudní systém. Pan Vystrčil se nenamáhal odpovědět, Julian Assange holt není Tchajwanec.

Proč jste se do této aktivity zapojil? Co pro vás vlastně znamená Assange, resp. jak hodnotíte to, co udělal, že rozkryl citlivé věci související i s válkami a zneužíváním informací a ranil tak americké impérium?

Spor o Assange je sporem o svobodu slova a o právu na informace.

I někteří lidé levicoví vnímají Assange spíše jako hackera, přičemž hackeři nemají ve veřejnosti dobrou pověst. Je možné takto zúžit činy Assange?

Julian Assange není hacker, ale novinář. Informace, které získal a publikoval, nezneužil k osobnímu prospěchu ani ve prospěch jiné velmoci (viz Snowden, který tyto informace nejprve nabídl ČLR a pak Ruské federaci).

Pokud reakce na vaši výzvu dorazila jen od jednoho politika, co budete dělat dále, jaký máte plán?

Nejde jen o obhajobu jediného statečného člověka, ale o boj za svobodu slova. Proto je třeba dál na tento otřesný případ justiční zvůle upozorňovat. Julian Assange si zaslouží Nobelovu cenu míru a my chceme vytvořit mezinárodní výbor, který by návrh prosazoval přímo vůči grémiu rozhodujícímu o udělení Nobelovy ceny.

Jak si vysvětlujete, že předseda Senátu nemá potřebu reagovat na tak reprezentativní výčet osobností vědy, kultury, akademické sféry a veřejného života v ČR? V posledních týdnech se Senát a jeho předseda staví do pozice jediného zachránce demokracie v ČR a dokonce důstojnosti člověka.

Málokdo dokázal přesvědčit takové množství lidí o nadbytečnosti Senátu jako jeho současný předseda. K jeho počínání a vychloubání se nechci vyjadřovat. To nejspíše spadá do kompetence psychiatrů.

A reagovala na tuto vaši kolektivní aktivitu nějaká relevantní média? Pokud ne, čím to, že jiné výzvy akademiků a veřejně činných osobností se zmiňují, tato nikoli?

Já osobně to beru jako test servility mainstreamových českých médií.

Využiji vašich znalostí ruského prostředí. Jak čtete aféru Navalnyj? Mediální mainstream už má jasno, ten stále roztáčí údajný »zločin Putinova režimu«, ale nepřestává tady viset logická otázka, jak může někdo přežít novičok a proč by Vladimir Putin takto veřejně likvidoval opozici?

Jasno má nejen mediální mainstream, ale také Evropská unie, která zavedla sankce proti pěti úředníkům a jednomu výzkumnému ústavu. V reakci na to Ruská federace pozastavuje komunikaci s EU. Proti uvalení sankcí protestoval Alexej Navalnyj.

A perlička na závěr – Američané si stěžovali, že politika protiruských sankcí narazila na své limity. Na ruské straně nezůstal nikdo, na něhož by se nové sankce daly uvalit. Odpověď na logickou otázku pak zní: kdyby Navalného chtěl Kreml zabít, tak by stačilo, kdyby letadlo nepřistálo v Omsku, ale dle letového řádu až v Moskvě.

Myslíte, že se vymotáme ze stávající pandemie bez velkých ztrát, nebo už napořád budeme zažívat takto náročné týdny a měsíce, tj. že přijde něco dalšího?

Jsem pesimista, protože vím, že se historie ráda opakuje. Před sto lety v Čechách na koronavirovou španělskou chřipku (původem z USA), které se bránili stejně jako my dnes, zemřelo asi 70 000 lidí. To bych viděl jako horní limit ztrát.

Monika HOŘENÍ