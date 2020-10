Stanovisko VV ÚV KSČM k situaci kolem Náhorního Karabachu

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal na svém zasedání stanovisko k situaci kolem Náhorního Karabachu. Přetiskujeme jej v plném znění:

Žel, je znovu rozpoután válečný konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem, o mezinárodně neuznaný státní útvar – Náhorní Karabach, v oblasti Malého Kavkazu. Snahy o diplomatické řešení tohoto letitého sporu pod patronátem OBSE jsou zatím neúspěšné, kvůli protichůdným a nesmiřitelným stanoviskům obou stran. Ozbrojené příměří, trvající od r. 1994, z malých pohraničních sporů přerostlo do skutečného vojenského konfliktu, za použití moderní a těžké výzbroje, páchající nenahraditelné škody na civilních obětech a občanské vybavenosti na obou stranách. Vše je doprovázeno i etnickými čistkami v přilehlých oblastech bojů. Otevřená angažovanost Turecka na jedné straně sporu, nejen politická ale i vojenská, torpéduje snahy o přerušení vojenských střetů, ale přidává tomuto konfliktu i potenciál na další regionální eskalaci. KSČM zásadně odmítá snahy o silové řešení tohoto konfliktu, které kromě velikého utrpení lidí na obou stranách a ekonomických škod, prohlubuje příkopy vzájemné nevraživosti a nepřátelství obou stran a komplikuje možnosti mírového řešení. Vyzýváme k vyšší intenzitě diplomatických jednání v rámci tzv. minské skupiny při OBSE, pod patronací Ruské federace, Spojených států amerických a Francie. Obě válčící strany nechť sednou k jednacímu stolu a hledají diplomatická řešení trvajících sporů. Základem je dodržování podmínek příměří, které bude monitorovat pozorovatelská mise OBSE, a obě válčící strany stáhnou svou těžkou vojenskou techniku do bezpečné vzdálenosti od tzv. linie kontaktu, aby se postižení občané na obou stranách mohli vrátit do svých domovů.

VV ÚV KSČM dne 23. 10. 2020