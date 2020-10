Ilustrační FOTO - Haló noviny

Duel v USA. Druhý mikrofon byl vypnutý

Americký republikánský prezident Donald Trump a jeho demokratický rival Joe Biden se utkali v druhé a zároveň poslední debatě před termínem prezidentských voleb 3. listopadu. Duel se dotkl témat od pandemie, přes ekonomiku až po národní bezpečnost. Nechyběly osobní útoky. Oproti prvnímu televiznímu střetu byl průběh druhé diskuse plynulejší. Chválena je moderátorka Kristen Welkerová.

Debata proběhla na Belmontské univerzitě v Nashvillu v Tennessee. Byla rozdělena do šesti čtvrthodinových bloků s tématy: boj s COVID-19, americké rodiny, rasové otázky v USA, změny klimatu, národní bezpečnost a vůdcovství. Proti předchozí debatě dostali na začátku každé části oba řečníci dvě minuty nepřerušovaného prostoru, po něž byl mikrofon nemluvícího kandidáta vypnutý. Změna pravidel byla reakcí na první zářijovou debatu, již řada pozorovatelů označila za jednu z nejchaotičtějších a nejvíc konfliktních v dějinách volebních kampaní v USA. Biden v úvodu zkritizoval postup Trumpa v řešení pandemie, jež si v USA vyžádala na 223 000 mrtvých. »Kdokoliv je odpovědný za tolik úmrtí, neměl by zůstat prezidentem Spojených států,« řekl. Trump uvedl, že tu nejhorší část pandemie mají USA za sebou a varoval, že země si nemůže dovolit opět zavřít firmy. Poté se střetli v otázce dalšího balíku pomoci COVID-19 zasažené ekonomice.

Oba se obviňovali z nekorektních finančních operací v zahraničí. Trump osočil Bidena a jeho syna Huntera z neetických akcí v Číně a na Ukrajině. Biden to odmítl a vyzval Trumpa, aby zveřejnil svá daňová přiznání. Mluvilo se i o zahraničním vlivu na letošní volby. Biden uvedl, že jakákoli země, jež by se do nich vměšovala, za to zaplatí, pokud bude šéfem Bílého domu. Řekl, že znovuzvolení Trumpa by uvítalo Rusko. Trump uvedl, že nikdo vůči Rusku nepostupoval tvrději než jeho vláda, připomněl použití sankcí a prosazování zvýšení vojenských výdajů NATO. Ostré výpady přišly u tématu k rasovým otázkám. Trump je podle Bidena jeden z »nejrasističtějších prezidentů, které jsme v novodobých dějinách měli«. Prezident opáčil: »Jsem nejméně rasistický člověk v této místnosti.« V závěru debaty Trump a Biden odpovídali na dotaz, co by v případě svého zvolení vzkázali voličům, kteří pro ně nehlasovali. Trump by všem řekl: »Úspěch nás spojí, jsme na cestě k úspěchu.« Biden prohlásil: »Zastupuji vás všechny, ať jste hlasovali pro nebo proti mně.«

(ava, čtk)