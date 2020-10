Ilustrační FOTO - Pixabay

Příliš vysoká cena pro indické dělníky

Zaměstnanci indického textilního průmyslu uvádějí, že po nich zaměstnavatelé chtějí náhradu za pomoc poskytnutou v době uzávěry vyhlášené kvůli koronaviru. Mají buď odpracovat bezplatně přesčasy, anebo počítat s nižší mzdou. Jak napsala společnost Thomson Reuters Foundation, pro už tak špatně placené dělníky je to příliš vysoká cena.

Zaměstnavatelé hrozí propuštěním těm, kdo si nevyberou, jakou formu náhrady zvolí. »Dělníci po návratu do práce s ničím takovým nepočítali. Domnívali se, že v době uzávěry jim zaměstnavatelé poskytovali humanitární pomoc. Nikdo jim neřekl, že pak budou muset každé jídlo nebo peněžní obnos z doby, kdy byly továrny zavřené, kompenzovat,« řekl programový manažer jedné charitativní organizace Mahéš Gadžera. Mnoho zaměstnanců textilek a šicích dílen se kvůli snížení příjmů po návratu do zaměstnání zadlužilo, někteří museli přestat posílat děti do škol, prodat šperky a omezit porce jídla.

V Indii kvůli koronaviru vyhlásili uzávěru v březnu. Postihla citelným způsobem služby, výrobu i prodej, miliony lidí musely přestat pracovat. Premiér Naréndra Módí i státní instituce vyzvali zaměstnavatele, aby byli k zaměstnancům laskaví, ale odbory nyní prohlašují, že jsou zavaleny stížnostmi zaměstnanců, kteří nedostávají mzdy. »Za ztráty zaplatí dělníci, firmy to daly jasně najevo. Spočítaly, kolik hodin přesčasů musí dělník bezplatně odpracovat, aby nahradil mzdu, již dostal v době uzávěry. V některých případech jde o 208 přesčasových hodin, z nichž 104 zaměstnanec odpracuje bez náhrady. Lidé nemají na výběr,« řekl ředitel svazu zaměstnanců v textilním průmyslu státu Karnátaka Sebastian Devaradž. Indické textilky zaměstnávají dvanáct milionů lidí a poškodilo je rušení zakázek velkých oděvních značek i požadavky na snížení cen kvůli menšímu odbytu.

Generální tajemník jihoindického svazu výrobců K. Selvaradžu informaci o požadovaných náhradách popřel. Podle něj firmy vyvinuly velké úsilí, aby pomohly zaměstnancům, a to bez ohledu na vlastní ztráty. Dělníci textilních dílen ve městě Béngalúru však sdělili, že po návratu do práce po ukončení uzávěry dostali na vybranou buď se vzdát poloviny dubnové mzdy, nebo odpracovat přesčasy zdarma. »Zaměstnavatelé říkají, že jdou ke dnu a že dělníci je musí pomoci zachránit, jinak se utopí s nimi. Lidé se bojí stěžovat si,« řekl Devaradž.

