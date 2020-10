Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Bez kontroly zbrojení není budoucnost

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek prohlásil, že svět nebude mít budoucnost bez systému kontroly zbrojení, píše Reuters s tím, že na vlásku visí osud poslední odzbrojovací dohody mezi Ruskem a USA. Washington minulý týden odmítl Putinův návrh, aby velmoci o rok bez podmínek prodloužily platnost smlouvy omezující americké a ruské strategické jaderné zbraně, jejíž platnost vyprší v únoru 2021.

Putin na zasedání diskusního Valdajského klubu uvedl, že ruská bezpečnost neutrpí, pokud smlouva nebude prodloužena. USA s Ruskem podepsaly v roce 2010 na Pražském hradě smlouvu označovanou jako nový START nebo START 3, která omezuje počty strategických jaderných zbraní. Její platnost vyprší v únoru 2021. Smlouva může být prodloužena o pět let, pokud se na tom státy dohodnou. Washington a Moskva však dosud nedospěly v tomto směru k dohodě. Nicméně ruská diplomacie v úterý uvedla, že Rusko je v rámci ročního prodloužení smlouvy připraveno na rok zmrazit počet svých jaderných hlavic, pokud USA učiní totéž. Washington vyjádřil ochotu začít hned jednat.

O tvrzení amerických diplomatů, že obě země jsou velice blízko dohodě o prodloužení smlouvy, však hlavní ruský vyjednávač, náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl, že Američané »předbíhají a předjímají«, co se může stát. »Zatím nelze tvrdit, že jsme na prahu dohody,« řekl listu Kommersant a dodal, že mezi oběma stranami zůstávají »naprosto závažné« rozpory. Putin také prohlásil, že kdyby režim chtěl otrávit kritika Kremlu Alexeje Navalného, nedovolil by mu odletět na léčení do Německa, kde se zotavil. »Kdyby tuto osobu úřady skutečně chtěly otrávit, sotva by ji poslaly na léčení do Německa,« uvedl. Dodal, že jakmile se na něj obrátila »žena toho občana«, hned osobně nařídil generální prokuratuře, aby mu umožnila odcestovat, navzdory omezením pramenícím z trestního stíhání.

Putin během jednání klubu, kterého se zúčastnil prostřednictvím videokonference, také prohlásil, že Spojené státy americké přišly o absolutní dominanci na světové scéně. K postavení supervelmoci se svou ekonomickou vahou a politickým vlivem blíží Čína a stejným směrem se podle Putina ubírá i Německo. Pandemie koronaviru »zesiluje pocit, že začíná zcela jiná doba - nejenže stojíme na prahu zásadních změn, ale jsme na počátku éry tektonických zlomů, a to ve všech oblastech«, prohlásil ruský prezident podle listu Vedomosti. Všem zemím, které po zániku Sovětského svazu »odepisovaly« Rusko, Putin vzkázal, že Rusko se nechystá zeslábnout. »Znepokojuje nás pouze to, abychom nenastydli na vašem pohřbu,« prohlásil Putin podle listu Kommersant - neupřesnil však, které země má na mysli.

(ava, čtk)