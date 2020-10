Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Babiš sejmul Prymulu, nový ministr neznámý

Premiér Andrej Babiš (ANO) předložil prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na odvolání ministra zdravotnictví Romana Prymuly (ANO). Prymula předtím odmítl vyhovět jeho žádosti, aby sám rezignoval. Za odvoláním stojí kauza fotografií v deníku Blesk, na nichž Prymula nemá roušku a vychází ze zavřené restaurace.

Babiš prý hlavě státu navrhl Prymulova nástupce, Zeman by se s ním měl sejít v úterý. Premiér doufá v to, že ve čtvrtek ho bude moci uvést do úřadu. Jméno Prymulova nástupce premiér sdělit odmítl, má podle něj však obrovské mezinárodní zkušenosti. Babiš se neobává toho, že by Zeman ministerskou výměnu protahoval. »Podle Ústavy mám právo navrhnout odvolání ministra a prezident to akceptoval,« řekl premiér. Prymulovi, který zůstane ve funkci až do jmenování nástupce, navrhl Babiš možnost působit v expertní skupině epidemiologů. Jeho postoj by se měl dozvědět po víkendu.

Nového kandidáta přijme Zeman v úterý, podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka to bude odpoledne. »Jméno nebudu sdělovat, nebylo by to slušné předtím, než se prezident s tou osobou setká,« uvedl Babiš. Odklad do úterý nepovažuje Babiš za problém. Vychází podle něj z dalšího programu prezidenta i ministerského kandidáta.

Loni při návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) Zeman krok několik měsíců odkládal s argumentem, že mu Ústava neukládá žádnou lhůtu, ve které má konat. Babiš se nyní průtahů nebojí. »Prezident mi vyšel vstříc, já požádal dnes o termín a okamžitě jsem ho dostal,« řekl. Situace kolem Staňka nemá podle něj se současnou nic společného.

Babiš řekl, že Prymulova konce lituje, protože je odborníkem na epidemiologii a zasloužil se o to, že ČR zvládla první vlnu koronavirové epidemie. Případ s fotografiemi poukazujícími na porušování vládních opatření ale přejít nemohl. »Celé je to nešťastné, ale zároveň nepřijatelné, takové chyby se nedají omluvit,« řekl. V aktuální situaci podle něj měří všem stejným metrem.

Deník Blesk ráno uvedl, že ministr Prymula (za ANO) byl ve středu pozdě večer navzdory zákazu v restauraci na pražském Vyšehradě. Deník zveřejnil fotografie. V restauraci byli podle serveru ve stejnou dobu i další lidé, včetně předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Blesk upozornil také na to, že Prymula neměl při odchodu z podniku (v 23.30) nasazenou roušku. Později vyšlo najevo, že účastníkem schůzky byl i ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant.

Podle předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa je zřejmé, že ministr Prymula chyboval. »Každý sám svého štěstí strůjcem. Jak se říká v jedné klasické pohádce: Když pravidla neplatí ani pro krále, tak ten král dokraloval. Když ministr pravidla vyhlásil, tak by je měl sám dodržovat,« řekl Filip. »Jak chutná moc? V restauraci na pražském Vyšehradě asi ‚výborně‘. Ministr zdravotnictví Prymula a poslanec Faltýnek si to vyzkoušeli v reálu. Nařízená opatření jsou pro ně evidentně cár papíru. Zvláště bývalý voják Prymula by měl vědět, že rozkazy se respektují. Má otázka zní: jak své jednání vysvětlíte lidem a jaká bude sebereflexe?,« uvedla již dopoledne předsedkyně Rozpočtového výboru PS PČR Miloslava Vostrá (KSČM).

Filip nicméně zdůraznil, že Prymulova chyba neovlivní vztah KSČM k celé vládě. »Osobní excesy jednotlivců nejsou předmětem naší dohody o toleranci. Já posuzuji lidi podle jejich práce a dohodu podle jejího plnění, personální věci do ní nezasahují,« řekl Filip.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Prymulovo jednání odsoudila i stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková. »Ministr Prymula popřel svým nezodpovědným jednáním vše, co jako uznávaný odborník tak nekompromisně v boji proti nákaze COVID- 19 prosazoval. Zpochybnil nejen sebe, ale i všechna nepopulární, nicméně nezbytná opatření. Rezignace nebo odvolání je jediným možným řešením. Nezklamal jako odborník, ale jako člověk, a ztratil nutnou autoritu. Už jsme si zvykli, že je křeslo ministra zdravotnictví příliš horké i v době ‚necovidové‘. Najít skutečného odborníka, kterého by akceptovali politici, zdravotníci, poskytovatelé i plátci zdravotní péče a ještě by skutečně řídil zdravotnictví ve prospěch pacientů, se v polistopadovém režimu nepodařilo. Brání tomu příliš mnoho zájmů a žádná faktická snaha řešit problémy,« uvedla Marková.

Omluvu pro ministra Prymulu nenašla ani europoslankyně Kateřina Konečná. »Pro všechny musí platit stejný metr. Stejně jak jsem kritizovala neomalence na Staromáku, tak to, co udělal Prymula s Faltýnkem, byl plivanec do tváře všem, kteří jejich vlastní opatření dodržují. Možná si řeknete ‚banalita, blbost, klukovina‘. Ano, tím by se to dalo omluvit u kohokoli jiného, ale ne u těchto dvou pánů... A nestává se to často, ale chválím premiéra, za rychlou reakci,« řekla Konečná.

Sám Roman Prymula odmítl, že by udělal zásadní chybu, proto také odmítl uposlechnout premiérovu výzvu a sám rezignovat. »Stojím tady jako člověk, který vypadá, že káže vodu a pije víno. To, co je nesmírně důležité, je dodržování jakýchsi symbolů, tedy že lidé, kteří rozhodují o opatřeních, by je měli samozřejmě dodržovat. Na základě obrázků, které se dnes objevily v Blesku, to vypadá, jako že jsem něco porušil. Já tady s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil,« řekl Prymula.

Uvedl, že ve voze při cestě na schůzku měl roušku. »Na Vyšehradě jsem z vozu vystoupil opět v roušce a šel jsem přes dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly. Když jednání skončilo, vracel jsem se prostorem, který je venku. Byl jsem tam sám, šel jsem bez roušky, přišel jsem k automobilu, sedl jsem si do něj a vzal jsem si roušku,« uvedl Prymula. Jediná chyba, která se podle Prymuly stala, že v době, kdy neměl roušku, se k němu na pár sekund přiblížil jeho spolupracovník, který mu otevřel dveře auta. »Roušku jsem si nasadil v automobilu bezprostředně po dosednutí,« dodal ministr.

»Ještě jednou tedy prohlašuji, že jsem nic neporušil. Z tohoto důvodu já sám rezignovat nehodlám,« zakončil své vystoupení Prymula s tím, že ho samozřejmě může odvolat premiér.

Na schůzku do salónku zavřené restaurace Prymulu pozval předseda sněmovního klubu ANO Jaroslav Faltýnek. S ministrem prý potřeboval probrat otázku mimořádné schůze, která má schválit pobyt amerických vojenských lékařů na území ČR. Faltýnek se už ráno za záležitost ve Sněmovně omluvil a uvedl, že se s majitelem restauračního zařízení zná a že toto místo zvolil pro schůzku proto, že nedaleko bydlí. Považuje to za chybu, a proto také rezignoval na funkci prvního místopředsedy hnutí ANO. Zároveň se prý zeptá svých kolegů v poslaneckém klubu, zda má nadále jeho důvěru.

Restaurace v ČR musí být už od minulého týdne zavřené kvůli současné epidemické situaci. Lidé by také měli nosit roušky i venku na území obcí, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému. Povinné jsou roušky i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy domácnosti.

Trestní oznámení na Hamáčka

Oplétačky může mít i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), na něhož advokát Norbert Naxera podal trestní oznámení za údajné šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti. »Přestože (Hamáček) v neděli 18. 10. věděl, že ministr zemědělství Toman, se kterým jednal o tři dny dříve, má koronavirus, a že by tedy mohl být sám nakažený, nešel okamžitě na testy ani nebyl doma v karanténě, ale šel na policejní stanici do Kongresové ulice v Praze řídit zásah proti demonstrantům na Staroměstském náměstí. Lidové noviny napsaly o tom, že Toman je nakažený ve 13.42, další média krátce poté, demonstrace začala ve 14.00 a policejní zásah po 15. hodině. Přestože Jan Hamáček už jistě měl informace o nemoci svého vládního i stranického kolegy Tomana, neodešel z velícího operačního střediska policie, ale dál řídil zásah proti demonstrantům,« uvedl Naxera, podle něhož Hamáček ohrozil nákazou velení pražské police.

(ste)