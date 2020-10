O české kauze Prymula informuje tisk od Londýna po Peking

Přešlap českého ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který porušil vlastní přísná koronavirová nařízení, zaznamenala média po celém světě. Na titulní stránce svého webu má kauzu britský server The Guardian, informuje o ní ruský server Nastojaščeje Vremja či francouzský FR24 News. Zpráva se dostala i do čínského tisku či na server Al-Džazíra, otiskl ji mimo jiné i turecký Daily Sabah, katarský list The Penninsula či malajsijský Malay Mail.

Ministr zdravotnictví České republiky přijde o práci poté, co navštívil restauraci v Praze, neboť zřejmě porušil nouzová opatření, která sám prosadil ve snaze zvítězit v čím dál zoufalejší bitvě země s koronavirem, napsal The Guardian. Stejně jako řada dalších médií i britský list cituje prohlášení premiéra Andreje Babiše: "Nemůžeme kázat vodu a pít víno."

Roman Prymula. FOTO - Wikimedia commons

Francouzský server FR24 News připomíná, že Prymula proslul přísnými veřejnými prohlášeními, během nichž apeloval na obyvatele, aby se zdržovali doma a byli disciplinovaní při dodržování koronavirových pravidel. Jen pak podle něj bude možné zastavit nárůst počtu nakažených, který hrozí zahltit český zdravotní systém. Odhalení jeho návštěvy restaurace vyvolalo řadu obvinění z pokrytectví, dodal FR24 News.

Prymulovo chování v situaci, kdy restaurace jsou uzavřené v souladu s nařízením vlády, je šokující, katastrofální a neomluvitelné, cituje premiéra Babiše čínská tisková agentura Nová Čína. Stejně jako řada dalších světových zpravodajských zdrojů připomíná pochmurnou bilanci nakažených v ČR, jejichž počet se v posledních týdnech prudce zvýšil.

Značnou pozornost skandálu kolem českého ministra zdravotnictví věnuje také zpravodajský server Euronews, který v této souvislosti připomněl vlnu kritiky, jež se letos v létě snesla na hlavu Babiše za to, že odjel na dovolenou na Krétu, zatímco sám vyzýval krajany, aby zemi neopouštěli.

Zpráva o Prymulově prohřešku také široce rezonuje ve slovenském tisku, kde se objevily titulky: "Zavřel Česko, sám byl v restauraci", "V noci do restaurace a navíc bez roušky", či "Velký skandál v Česku: Ministra zdravotnictví žádají, aby odstoupil! Podívejte se, co si dovolil během nouzového stavu."

Bulvární list Blesk nachytal politika přímo při činu. Ve středu večer Roman Prymula odjel vládní limuzínou do jedné z nejznámějších pražských restaurací. O chvíli později se k němu přidal Roman Faltýnek, šéf vládního parlamentního klubu ANO. Problém je v tom, že podle českého vládního nařízení jsou všechny restaurace od 14. října zavřené, napsal polský list Viadomosci. Pánové strávili několik hodin v restauraci. Prymula opustil místo před půlnocí, Faltýnek před druhou ráno. Oba šli ven bez masek. Ráno vypukl v Česku skandál, dodal polský list.

Aktuální vývoj v České republice neunikl ani německému a rakouskému tisku, byť pro své servery povětšinou přebírá zpravodajství tiskových agentur DPA a APA. Německý Frankfurter Allgemeine Zeitung se však vývoji v ČR věnuje podrobněji. "Zřídkakdy byla tak přiléhavá výtka, že český ministr zdravotnictví kázal vodu a sám pil víno. Opozice ho zkritizovala, ministerský předseda Andrej Babiš se k ní brzy připojil. To byl konec krátké politické kariéry virologa Prymuly jako hlavního krizového bojovníka proti pandemii, která Česko podle oficiálních čísel zasáhla tak zle, jako žádnou jinou zemi na světě," napsal FAZ.

Rakouské deníky Der Standard nebo Die Presse zdůrazňují, že Česko přichází o svého ministra zdravotnictví na vrcholu koronavirové krize, a všímají si také Prymulovy neochoty odstoupit. Der Standard připomíná, že teprve 21. září Prymula ve funkci vystřídal Adama Vojtěcha a že prezident Miloš Zeman chce odcházejícímu ministrovi udělit státní vyznamenání.

(čtk)