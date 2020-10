Ilustrační FOTO - Pixabay

Za 5 let bude mít půlka prodávaných aut alternativní pohon

Za pět let by na evropském trhu mohla být až polovina prodávaných vozů na alternativní pohon. Vedle elektromobilů a hybridů se začne více prosazovat vodíkový pohon a zřejmě i nová syntetická paliva. Důvodem bude pokračující tlak na snižování emisí CO2. Uvedl to na webu partner poradenské a analytické společnosti EY pro automobilový průmysl Petr Knap.

Pokud bude Evropa podle Knapa čelit dalším zdravotním hrozbám, zažije renesanci individuální dopravy. "Někteří si stále budou kupovat nové vozy, jiní je budou využívat jen v okamžiku potřeby, další budou stále spoléhat na firemní auta, kde zřejmě bude existovat i nějaká další podpora rozvoje nových pohonů. Celkově tedy doprava bude mnohem pestřejší, čeká nás mnohem větší výběr a větší rozdíly mezi jednotlivými zákaznickými segmenty," podotkl.

Ideální krátkodobé řešení přechodu k elektromobilitě jsou podle Knapa plug-in hybridy, které lze ve městě využívat jako elektromobil a na delší vzdálenosti si pomoci spalovacím motorem. Uživatel tedy nemusí měnit své návyky po přesednutí z vozu se spalovacím motorem. Elektromobily si podle něj najdou zákazníky zejména pro město a kratší vzdálenosti. Nadále se za pět let budou prodávat spalovací motory a budou stále tvořit významnou část nově prodaných vozů, dodal.

Například Toyota v současnosti prodává více než 40 procent osobních vozů s hybridním pohonem, prémiový Lexus má podíl hybridů více než 90procentní. Hybridy a elektromobily prodávají i domácí Škoda Auto, Hyundai nebo Volkswagen.

Zásadní pozitivní dopady na životní prostředí mohou nastat, pokud lidé omezí celkové najeté kilometry, uvedl dále. Tedy budou mít menší nároky na dopravu, nebo dojde k lepšímu využívání kapacit existujících vozů formou sdílení. Samotný růst počtu elektromobilů bez těchto kroků věc nevyřeší, protože země nedokáže rychle přejít na čisté zdroje energie pro výrobu elektřiny, a ani výroba baterií není bez výrazné ekologické stopy, dodal.

(čtk)