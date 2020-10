75 let třídních bojů

Když si v roce 1955 připomínala Světová odborová federace deset let od svého založení, vytvořil Pablo Picasso obraz rozkvetlé květiny a věnoval jej právě této mezinárodní odborové centrále k jejímu kulatému výročí vzniku. Uplynula další léta a Světová odborová federace si 3. října letošního roku připomněla již 75 let své historie. Výročí nesmírně významné. Roky revolučních bojů, usilovného, namáhavého sjednocování světového odborového hnutí, rozmachu síly, byly v devadesátých letech minulého století vystřídány dny hořkých zklamání, zrady a přeběhlictví.

Zrada a porážka socialismu v evropských zemích nesla trpké ovoce i pro tuto světovou mezinárodní centrálu. Třídní solidarita dělníků a ostatních pracujících, reálné zkušenosti, odhodlání odborových svazů v zemích Afriky, Asie, Latinské i Severní Ameriky a zásadové postoje řady levicových odborových centrál v Řecku, na Kypru, v Portugalsku, Baskicku, zabránily v konečném rozbití této světové odborové centrály. Ta po dlouhém zápase o své sídlo v Praze s listopadovým československým a později českým disentem sice obhájila své právo mezinárodní organizace na existenci, ale z praktických důvodů byla centrála rozhodnutím sjezdu přenesena do Atén. Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska je dnes jedinou odborovou centrálou v České republice, která je členem této mezinárodní odborové centrály.

Historické momenty

Především je třeba uvést, že velký význam i pro odborové hnutí měl moment 9. května roku 1945, kdy skončila druhá světová válka v Evropě, a následně datum 2. září, kdy Japonsko podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci. Nové poválečné rozložení politických sil předznamenalo i výraznou změnu poměru sil v mezinárodním odborovém hnutí. Struktura odborového hnutí se změnila, amsterodamská internacionála se v podstatě rozpadla v průběhu války a několikeré pokusy o její oživení ztroskotaly. Jednotné odborové organizace vznikající v nově se formujícím bloku lidově demokratických zemí si braly za vzor jednotné odbory v Sovětském svazu a vznášely požadavky na vznik nové mezinárodní odborové organizace důsledně hájící práva nejen dělníků, ale i obecně všech zaměstnanců.

Již 6. února 1945 se v Londýně sešla valná hromada, jíž se zúčastnilo 204 delegátů, kteří reprezentovali přibližně 60 milionů dělníků ze 42 zemí. Věc však nebyla zdaleka tak jednoduchá a v otázce vytvoření odborové internacionály se objevily vážné rozpory. Delegáti ze zemí Latinské Ameriky, SSSR, Francie, Austrálie, ale i americké CIO však požadovali, aby byla vytvořena nová odborová organizace a podporovali návrhy Sidney Hillmana z americké centrály CIO. Je třeba poznamenat, že tato zmiňovaná centrála byla pod vlivem velmi silného levicového křídla, zosobňovala na americké prostředí velmi pokrokové pozice a dostávala se tak do otevřených rozporů se zbytkem amerického odborového svazu AFL. Britští odboroví předáci se tehdy upnuli na snahu oživit odumírající reformistickou odborovou internacionálu založenou v Amsterodamu. Nakonec však došlo ke kompromisu. Ten spočíval ve vytvoření 41členné komise, která svolala další valnou hromadu s hlavním cílem vytvořit návrh stanov SOF.

Ustanovující sjezd a další léta

Ustavující sjezd Světové odborové federace (SOF) se konal v Paříži 25. září až 9. října roku 1945. Právě 3. října 1945 došlo na tomto ustanovujícím sjezdu k rozhodnutí, kdy se valná hromada přeměnila na sjezd. Účastnilo se jej 346 delegátů 56 zemí světa, kteří v té době reprezentovali 67 milionů dělníků. Na založení SOF se tak podílely téměř všechny všeobecné, nikoliv stavovsky profesní odborové svazy, které vznikly a působily ve svých zemích již předtím. Americká AFL byla rovněž pozvána, ale nezúčastnila se. Zakládajícím generálním tajemníkem byl zvolen Luis Saliant. Československo tehdy zastupovala 14členná delegace. Členem Výkonného výboru SOF pro středoevropské země byl zvolen Antonín Zápotocký, tehdy předseda ÚRO, a do širšího představenstva Generální rady SOF byli zvoleni František Zupka a Evžen Erban, náhradníky byli Otakar Wünsch a František Jugmann.

Co při této vzpomínce dále dodat. Od roku 1945 do roku 1989 SOF postupně rostla, sílila a zahrnovala až 400 milionů pracujících, převážně dělnických profesí. Její úloha při obhajování postavení dělnické třídy, boj za osmihodinový pracovní den s odpovídající mzdou, sociální zabezpečení a budování socialismu jsou jednoznačné. Prosadila například i vznik výboru práce při OSN.

Jak rostla síla SOF, tak však také narůstaly snahy korumpovat odborové hnutí a podporovat silné reformistické tendence ze strany jejích odpůrců, buržoazních vládnoucích elit, socialistického a sociálnědemokratického hnutí i politicky orientovaných subjektů na křesťanko-demokratické politické subjekty. Hned na počátku studené války na základě iniciativy amerických odborových centrál AFL-CIO některé svazy SOF opustily a počátkem 50. let založily Mezinárodní svaz svobodných odborů (ICFTU). Ten zůstal věrným nástrojem politiky kompromisů poplatné zájmům národního i nadnárodního kapitálu, jehož konstantním symbolem byla propaganda buržoazní ideologie, později iluze např. švédského socialismu a sociálního státu s reformovatelným kapitalismem s lidskou tváří a všemocnou úlohou kolektivních smluv a především heslo apolitičnosti odborů a odborových požadavků. To bohužel není fráze, ale skutečnost. Je však požadavek osmihodinové práce, zákazu dětské práce či důstojných důchodů požadavkem nepolitickým? Určitě není.

Devadesátá léta

Události devadesátých let, zejména roky 1990 až 1994, přinesly dramatický zvrat. Vlivem mocenských zvratů v evropských zemích Svobodné odbory naplánovaly novou strategii – založení Světového svazu práce, ale i toto byla stále jen málo početná organizace. Znovu vytyčily heslo apolitičnosti odborové politiky a rozbití jednotných všeobecných odborových svazů na profesní organizace. Tuto historii však velice dobře známe i z našeho bývalého Československa a následně České republiky. Stovky představitelů managementu nadnárodních koncernů za vydatné podpory domácího disentu se účastnily rozbíjení jednotných odborových svazů organizovaných v SOF a tzv. dělby majetku.

Není třeba zastírat, že SOF v této situaci dospěla až na hranici své faktické existence a rozpadu organizační struktury. Ve svém praktickém důsledku to mělo velmi negativní dopady na dělnickou třídu a další pracující. Vždyť jen v samotném Československu a posléze České republice odbory již nyní organizované v Svobodných odborech, později přejmenovaných na mezinárodní odborovou konfederaci (její součástí je i evropská odborová konfederace), zaprodaly přes padesát let vybojovávaných odborářských, zaměstnaneckých, ekonomických a sociálních práv. V té době mezinárodní výbor pro práci podporovaný Svazem práce a Svobodnými odbory přijal mimo jiné faktická zrušení trvalého zákazu dětské práce, zrušení zákazu noční ženské práce pod heslem rovných gendrových práv, zrušení zákazu existence agentur pro vyhledávání práce, výrazně zmírnil podmínky práce v dolech a legalizoval práci na základě smluv o dílo, v České republice i tzv. švarcsystému.

Situace byla v roce 1994 v SOF velice kritická. U iniciativy Sýrie, Kuby, Libye, Palestiny, Iráku, Indie, Vietnamu a některých menších organizací z Latinské Ameriky, Asie i Blízkého východu bylo rozhodnuto svolat 13. sjezd SOF do Sýrie. Ten se uskutečnil v listopadu téhož roku. Na tomto sjezdu se střetly dva proudy se svými protichůdnými názory. Na jedné straně francouzská CGT, italská GGIL a některé další odborové centrály navrhovaly rozpuštění SOF a připojení k Svobodným odborům. Na straně druhé odborové organizace Sýrie, Kuby, Vietnamu a Indie s tím nesouhlasily a žádaly znovuoživení SOF. Připojil se k nim i Všeobecný odborový svaz Řecka a kyperský svaz PEO. Návrh nerozpustit SOF zvítězil.

Nastalo dlouhé a namáhavé období obnovování její struktury. Po sjezdu v Damašku SOF čelila i novému mezinárodnímu tlaku proti svému zastoupení v rámci prostor OSN a Mezinárodního výboru pro práci v Ženevě. Následný 14. sjezd SOF v Dillí potvrdil třídní chápání práce i závažnost změny taktiky Světové odborové konfederace vůči SOF.

Rovnocenný partner

Dnes při připomenutí 75. výročí Světová odborová federace výrazně obnovila a posílila celosvětově svou organizační strukturu. Z hlediska rozsahu členské základny je rovnocenným partnerem Světové odborové konfederace. Je organizována do pěti oblastních sekretariátů. Zahrnuje dnes 92 milionů členů ze 126 zemí. V Evropě zahrnuje 42 členských svazů a má vliv i v svazech TUI. Své členství obnovily i některé svazy z francouzské CGT či Itálie i velké Británie, nejnověji vede přístupové rozhovory jeden potravinářský svaz v Polsku. Přesto na rozdíl od jiných světadílů je dnes v Evropě situace spíš konstantní. V České republice je členem jediné naše OS ČMS a naše postavení zvýrazněné členstvím v Evropském oblastním sekretariátu SOF je zásadní otázkou.

Výrazným aktivním zlomem v rozšiřování SOF se stal 16. sjezd v Aténách a přijatá aténská smlouva. Situace v domácím i mezinárodním odborovém hnutí není jednoduchá. Proces štěpení odborových svazů není překonán.

Přesto chci na závěr této vzpomínky věnované 75. výročí SOF uvést přesvědčení, že cesta bojů této mezinárodní odborové centrály, snažící se vycházet z důsledně třídních principů rozdělení společnosti při obhajobě základních práv dělníků i ostatních pracujících za důstojný život, odstranění chudoby, solidaritu a překonání kapitalistického soukromovlastnického přerozdělování zisků plynoucí nadnárodním kapitálovým uskupením, není marná a máj svůj hluboký význam.

Dělníci ve slevě

V pátek 11. 9. 2020 jsem měl možnost v Praze v kině Atlas zhlédnout film Dělníci ve slevě. V oficiální pozvánce se uvádělo, že téma filmu se týká dopadu činnosti evropských firem v zahraničí. Zcela konkrétně ústředním momentem byla situace v jedné z mnoha textilních továren v pakistánském Karáčí. Tam v roce 2013 zemřelo při požáru téměř 269 dělníků, většinou ne starších 14 let. Továrna ale vyráběla pro evropské firmy, konkrétně oblečení pro německou značku KiK. Tu ledaskdo zná i z našeho českého trhu.

Sami tvůrci filmu, osobně přítomná česká producentka Veronika Janatkova film nejen uvedla, ale doplnila i závěrečná slova obou režisérů. Ta zazněla na závěr z filmového plátna, od jednoho německého a jednoho bangladéšského. Toho bangladéšského jsem znal z různých setkání Světové odborné federace i osobně. Podle producentky a režisérů filmu, jak sami uvedli, si dovolím volně citovat jejich slova a myšlenky: »Problematika dopadu činnosti evropských firem na lidská práva je velké téma pro občany Evropské unie včetně České republiky. Více než 847 000 občanů Evropské unie podepsalo petici, která vyzývá Evropskou unii, aby vytvořila tzv. due diligence legislativu, neboli legislativu týkající se tzv. náležité péče, která by zajistila, že evropské firmy budou zodpovědné za to, co se děje v jejich dodavatelských řetězcích, a která bude v souladu s mezinárodními normami, jako například Obecné principy OSN o byznysu a lidských právech.«

Ještě jeden zajímavý moment z tohoto filmu si dovolím odcitovat: »Německá vláda během svého předsednictví v EU podporuje usnesení Rady pro zahraniční věci EU o byznysu a lidských právech, která prosazuje evropskou legislativu v této oblasti. Bylo by skvělé, kdyby se na největším lidsko-právním filmovém festivalu na světě čeští občané dozvěděli více o tom, jak přispívá k řešení této problematiky česká vláda.«

Film vyslechlo, včetně nás, co jsme v sále následně diskutovali, odhadem přes tři stovky mladých, většinou středoškolských a vysokoškolských studentů. Vyslechli jej se zatajeným dechem, zaražení. Jen jeden dotaz od mladé dívčiny směřoval k tomu, zda se nejedná o propagaci komunistických myšlenek a zda tomu ti lidé v Pákistánu, matky, babičky, otcové a dědové zavražděných dětí a mladíků věří. Zarazilo ji, že v prvomájové demonstraci nesli portréty předních vůdců světového proletariátu. Ano, dnes se to »někde« nenosí a jinde to má výraz spíš kultovní. Mohu říci, že z vlastních poznatků například zmíněného Bangladéše je to naprosto mylný dojem. Pro lidi utlačované, vykořisťované, děti nucené k dětské práci, místo aby chodily do škol, je to reálná cesta vymanit se z pout nadnárodních korporací.

Snad právě proto jsme téměř shodně, bez jakékoliv domluvy, tři reagovali v sále slovy: »Ne, to není žádná naivita, žádná propagace dnes podsouvaná českými, německými a jinými sdělovacími prostředky. To je kapitalismus, který u nás byl před 150-200 lety. To je realita neokolonialismu, honba za maximálním soukromým ziskem a s co nejlevnější pracovní silou.«

Dělnicí v Karáčí, v dané textilce, byli zčásti úspěšní po řadě let vlekoucích se soudních sporech a domohli se od pákistánské vlády symbolického odškodného. Německý oděvní řetězec KiK soud však vyhrál, protože formálně uběhla promlčecí doba. Dělníci v textilkách v Karáčí, jinde v Pákistánu, Indii, Bangladéši, Indonésii, budou mít alespoň nějakou mizerně placenou práci za hrůzných bezpečnostních podmínek. Iluze o reformovatelnosti tamějších poměrů, o beránčí tváři Evropské unie a vlád SRN, Francie, USA a dalších je naivní.

Dovětek

A nyní proč toto vše píši k 75. výročí Světové odborové federace? Protože to spolu velice úzce souvisí. Nikoliv, jak se producentka filmu domnívá, reformovatelností dnešního kapitalismu. Například neziskovými akcemi typu »nepodporujeme ten či onen obchodní řetězec«. My »občané Evropy«.

Bohatství Evropy a silných zemí Evropy bylo postaveno na neokolonialismu. Evropská odborová konfederace, Křesťanské odbory a jiné odborové spolky nezmůžou nic. Jsou provázány nadnárodním průmyslovým a finančním kapitálem a jejich »vylepšování světa« sice některým »Evropanům« přináší bohatství, jiným však propastné sociální rozdíly. Zemím jako například Pákistán, Bangladéš atd. však přináší jen v lepším případě život z úst do úst, nízký věk dožití, boj o vodu a chléb, chudobu, špatnou dostupnost vzdělání a ponižování lidské důstojnosti.

Světová odborová federace, založená 3. října 1945 ve snaze sjednotit mezinárodní odborové hnutí, však přináší řešení v odmítnutí kapitalistického vykořisťovatelského systému. Nejen lidé ze zemí s nejlevnější pracovní silou v rukách nadnárodních korporací, ale stále více i lidé Evropy a Spojených států amerických si uvědomují, že cesta k překonání kapitalismu, cesta Světové odborové federace, je jediným možným trvalým řešením odstranění těchto příkrých ekonomických a sociálních rozporů.

Neviděl jsem na vlastní oči textilku v Pákistánu. Viděl jsem ale textilku v Bangladéši, viděl jsem pracovní podmínky v afrických zemích bývalých kolonií. Viděl jsem boj řady řidičů autobusů, tramvají, kamionů, kováků, železničářů, pracovníků prodejen velkých řetězců, sociálních služeb, zdravotníků, učitelů i zaměstnanců veřejné správy v České republice.

V čem se vlastně situace v zásadě liší? V čem je »apolitická«, jak je psáno v »moudrých paragrafech«? Ano, na rozdíl od výše jmenovaných zemí se možná může pracující u nás domoci právní ochrany v bezpečnosti práce a před nezákonnými požadavky zaměstnavatele. Leckdy ale také s obtížemi, stejně jako v Pákistánu. Založit odbory v České republice, či v jakékoliv zemi Evropské unie, je stejný problém, jaký byl popsán ve filmu, a píši o tom s vědomím vlastní zkušenosti.

Proto jsem přesvědčen, že požadavky odborové jsou ve většině případů i požadavky politickými, vytvářením tlaku na změnu zákonů a dohledu nad bezpečností práce.

Stanislav GROSPIČ, předseda OS ČMS a člen Sekretariátu EURO-SOF