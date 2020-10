Ilustrační FOTO - Pixabay

Přijde další zpřísnění?

Dosavadní ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) předpokládá, že budou potřeba další opatření proti šíření koronaviru, pokud zítra neklesne denní přírůstek nakažených.

Bez dalších omezení by podle něj trval nestandardní režim až do Vánoc, řekl Prymula v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Jak by mohlo další zpřísnění restrikcí vypadat, ministr neupřesnil. Nouzový stav, který zatím platí do 3. listopadu, by se měl podle něj prodloužit o měsíc.

»Pokud nedojde k poklesu (nakažených) už v úterý, kdy uvidíme první ostré číslo za ten následující týden, tak si myslím, že je namístě opravdu zpřísnění opatření. Protože jinak bychom opravdu až do Vánoc byli v nějakém nestandardním režimu,« řekl Prymula. Pokud by v tomto týdnu zabrala dosavadní opatření a přírůstky nakažených začaly klesat, nynější opatření by se podle ministra musela zachovat zhruba ještě měsíc.

Podle předsedkyně Rozpočtového výboru Sněmovny Miloslavy Vostré je třeba v zájmu boje proti koronaviru omezit vzájemné kontakty »COVID-19 nezná hranice. Denní nárůst přes patnáct tisíc nakažených lidí koronavirem, alarmující číslo a strach, obava z nedostatku lůžek v nemocnicích, mrtví a neví se, co bude dál. Jsou zavřené obchody, školy, občané pracují z domova. A varující protipól, pražská Náplavka a farmářské trhy. Hlava na hlavě a virus má volné pole působnosti. Co na to primátor Hřib? Odběrové týmy nestíhají, lékaři hledají pomoc, dobrovolníci, vojáci a hasiči pomáhají v nemocnicích, ústavech sociální péče i domovech seniorů. Trhy na pražské náplavce můžeme postrádat. Život je přece přednější,« uvedla Vostrá.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Na otázku, zda bude potřeba prodloužení nouzového stavu, který kabinet vyhlásil od 5. října, Prymulu odpověděl, že je to velmi pravděpodobné, protože zatím k tomu poklesu nakažených nedochází. Na stav nouze je navíc navázána platnost některých vládních krizových opatření, o prodloužení ale musí vláda požádat Sněmovnu.

Podle Prymuly je pravděpodobné, že bude navrženo další zpřísnění nynějších opatření proti koronaviru, pokud by úterní čísla šla nahoru oproti denním přírůstkům nakažených ze čtvrtku a pátku. V pátek přibylo v ČR rekordních víc než 15 000 nových případů za den. »Pokud tam bude náznak poklesu, tak to nemusí nastat,« řekl ministr o zavedení dalších omezení.

Dosavadní opatření, která mají zabránit šíření nákazy a zahlcení zdravotnického systému pacienty s nemocí COVID-19, stát postupně zavádí od září. Po posledním zpřísnění je od čtvrtka až na výjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Domovy mohou opouštět jen při nezbytných cestách do práce, na nákupy, k lékaři či za rodinou, setkávat se mohou maximálně ve dvou, pokud nejde o členy jedné domácnosti.

Zavádění restrikcí dosud provázely rychlé změny a rozporuplné informace. Členové vlády se opakovaně lišili ve vyjádřeních, kdy kabinet platná opatření vyhodnotí, aby rozhodl o případném zpřísnění. Třeba poslední čtvrteční zpřísnění začalo platit jen den poté, co vláda nařídila od středy nosit roušky i venku na území obcí, pokud jsou lidé v menší než dvoumetrové vzdálenosti. O čtvrtečním zpřísnění vláda narychlo rozhodla ve středu, premiér Andrej Babiš (ANO) to zdůvodnil potřebou reagovat na vývoj epidemie.

Podle Prymuly je možné předpokládat, že v ČR je nyní 400 000 až půl milionu nakažených koronavirem. Vychází z toho, že testování antigenními testy na Slovensku ukázalo v populaci 3,5 procenta infikovaných. To by v České republice znamenalo 350 000 nakažených, podle ministra je ale v ČR nálož nákazy v populaci větší než na Slovensku. Statistika ministerstva zdravotnictví uvádí, že aktivních případů koronaviru je nyní v ČR téměř 154 000.

Do případného zavádění přísnějších opatření může vstoupit výměna na postu ministra zdravotnictví.

