Evo Morales. FOTO - Wikimedia commons

Morales ve Venezuele

Bolivijský levicový exprezident Evo Morales v pátek z Argentiny zamířil na několik dní do Venezuely na palubě venezuelského vládního speciálu. Píše to argentinská agentura Telam. Morales se přesunul v den, kdy se jeho spolustraník Luis Arce stal prezidentem Bolívie.

Morales opustil vlast loni v prosinci a odjel do Buenos Aires poté, co rezignoval v důsledku povolební krize. Před pár dny oznámil, že plánuje vrátit se do Bolívie, kde hned v prvním kole voleb uspěl jeho politický nástupce Arce. »Můj návrat do Bolívie zatím nebyl naplánován,« řekl ve středu. Argentinský prezident Alberto Fernandez už dříve uvedl, že chce Moralese na cestě zpět do vlasti doprovodit.

Podle Telam by se exprezident z Venezuely do Buenos Aires měl vrátit v neděli. Moci se Morales vzdal v listopadu poté, co se prohlásil vítězem voleb, v nichž usiloval o čtvrtý mandát. Opozice ale odmítla výsledky uznat, tvrdila, že volby provázely podvody. Po demonstracích, jež si podle OSN vyžádaly přes 30 mrtvých a 800 raněných, Morales rezignoval a odjel. Nejprve do Mexika, pak do Argentiny.

(ava, čtk)