Írán: Předstíraná dohoda díky výkupnému

Dohoda o normalizaci vztahů Izraele se Súdánem je předstíraná a podařilo se jí dosáhnout díky výkupnému. V reakci na páteční ohlášení izraelsko-súdánské normalizace to v sobotu uvedlo íránské ministerstvo zahraničí. Dohodu zprostředkovaly USA stejně jako nedávné podobné úmluvy mezi Izraelem na jedné straně a Spojenými arabskými emiráty (SAE) a Bahrajnem na straně druhé.

Ve všech třech případech tak Izrael normalizuje vztahy s muslimskými státy, což předtím učinil jen s Egyptem a Jordánskem prostřednictvím mírových dohod. »Zaplaťte velké výkupné, přivřete oči nad zločiny páchanými na Palestincích a zmizíte z tzv. černého seznamu teroristů. Ten seznam je zjevně podvod, stejně jako je předstíraný boj USA proti terorismu. Hanba.« uvedlo íránské ministerstvo. Súdán sice dal souhlas s normalizací, ale Izrael zatím neuznal. K tomu se musí podle jeho diplomacie vyjádřit parlament, který ještě nezasedá kvůli komplikovaným mocenským vztahům mezi civilisty a armádou. Armáda v Súdánu loni svrhla tehdejšího prezidenta Umara Bašíra a súdánské instituce jsou zatím provizorní. Přesto se (anebo právě proto) administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa rozhodla Súdán vyřadit ze seznamu zemí podporujících terorismus. Byl na něm od roku 1993. V Chartúmu působil bývalý vůdce teroristické sítě al-Kajdá Usáma bin Ládin a Bašírova vláda tolerovala teroristické skupiny. Trump vyřazení z teroristického seznamu podmínil tím, že Súdán složí na americké účty 335 milionů dolarů (7,7 miliardy korun), které podle ČTK poslouží na odškodnění amerických obětí terorismu a jejich rodin za útoky al-Kajdá na velvyslanectví USA v Keni a Tanzanii v roce 1998.

Bez kritiky se neobešlo ani uzavření dohody se SAE. Ta je dávána do souvislosti s prodejem amerických stíhacích letadel F-35, která měl v oblasti zatím jenom Izrael. Jeho premiér Benjamin Netanjahu s tímto prodejem do SAE nikdy nesouhlasil, ale tvrdil, že toto téma není součástí normalizační dohody s emiráty. USA mají podle minulých dohod regionální prodej výkonných zbraní, které by mohly Izrael ohrozit, nejprve konzultovat s izraelskými lídry. Netanjahu v pátek prohlásil, že o F-35 pro emiráty jednal ministr obrany Benny Ganc v Pentagonu. Ganc to ale okamžitě popřel a prohlásil, že někteří izraelští představitelé o vyjednávání kontraktu věděli, ale tato jednání zůstala utajena před izraelským bezpečnostním aparátem.

Všechny tři normalizační dohody ostře kritizují Palestinci, podle nichž jde o porušení dosavadní praxe. Na jejím základě totiž měly arabské země vztahy s Izraelem normalizovat až po vyřešení izraelsko-palestinského sporu o palestinský stát. SAE ve snaze obhájit normalizaci s Izraelem tvrdily, že dostaly záruku, že Izrael zruší plány anexe okupovaných částí palestinského Západního břehu Jordánu. Pravda to ale není. Netanjahu trvá na tom, že plán je pouze pozastaven. Oznámení o urovnání vztahů mezi Izraelem a Súdánem odsoudil palestinský prezident Mahmúd Abbás nebo Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Tento krok pro Palestince znamená »další nůž do zad« a zradu spravedlivé palestinské věci. »Nikdo nemá právo mluvit jménem palestinského lidu,« uvedl Abbás.

