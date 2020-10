Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Oprava ponorky

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová oznámila, že nechá opravit jadernou ponorku Perle, kterou v červnu v toulonském přístavu poničil požár.

Deník Le Monde napsal, že armáda je k tomu nucena, protože nemá dostatečné kapacity pro zajištění hlídek na moři. Podle agentury AFP by armáda měla mít šest ponorek, ale v tuto chvíli má k dispozici jen čtyři. Ponorka Perle o délce 74 metrů zahájila aktivní službu v roce 1993. V přístavu byla v opravě, aby se prodloužila její provozuschopnost. Požár nezasáhl jaderné vybavení. Odborníci oslovení Le Monde tehdy předpovídali, že oprava nebude možná. Ministryně Parlyová však nyní na Twitteru uvedla, že oprava potrvá šest měsíců, bude se na ní podílet 300 osob a na starost ji dostane společnost Naval Group v Cherbourgu.

Rozhodnutí ministryně, že se ponorka bude opravovat, je podle některých členů posádky ponorky nečekané. »Nebudeme riskovat ponor do hloubky 300 metrů s lodí, která prošla takovou událostí. Kdo by se do ní chtěl nalodit?« svěřil se deníku Le Monde námořník, který nechtěl uvést své jméno.

