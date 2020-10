Symboly a jejich význam

Komunistická strana Čech a Moravy působí na politickém spektru třicet let. Za tu dobu dokázala prosadit mnoho pozitivních kroků, které se bezprostředně dotýkají našeho života. Rozhodně není zač se stydět, o to více mě udivil názor, že v případě dalších voleb by měly být skryty symboly naší strany.

Mám za to, že právě díky soustavné práci není vhodné schovávat to, nač bychom měli být hrdí. Skrývání je pouze cesta do pekel. Pokud si za svými názory skutečně stojíme, není proč popírat identitu KSČM.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny