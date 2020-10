Někdy se nestačíme divit podivným informacím

Různé dezinformační weby se snaží manipulovat s veřejným míněním a podsunout lidem podivné informace. Jen namátkou, racionální deklarace proti COVID – represe.

1. Nakažení nerovná se nemocní.

2. Přestaňte jako »úmrtí na COVID« lživě vykazovat oběti dopravních nehod apod. Dále jistý web hovoří o vytrhávání COVID-čísel z kontextu a zveličování. Varuje např. také před vakcínami. Nelze jinak, nežli také varovat, ale před těmito podivnými informacemi.

Každý z nás má jistě dostatek vědomostí, které věrohodně vypovídají o současném stavu pandemie koronaviru v naší republice. Všichni bychom byli rádi, kdyby čísla byla skutečně nadsazená. Bohužel počty mrtvých a těžce nemocných hovoří o něčem zcela jiném. Proto buďme velmi opatrní při sledování řady podivných informací, pořádání různých demonstrací proti opatřením v rámci koronaviru, shlukování se ve velkém počtu, a tím vlastně napomáhání šíření koronaviru, není zrovna dobrý nápad.

Lidé by měli dodržovat pravidla, která jsou nařízena, především sami kvůli sobě. Myslím, že nikdo nemá potřebu v této hektické situaci lhát, a podsouvání informací, že COVID-19 vlastně nikoho příliš neohrožuje, je jedna z nejvíce odsouzeníhodných věcí.

Nemocnice, ústavy sociální péče i domovy seniorů hledají dobrovolníky. Lékaři a sestry slouží prakticky nepřetržitě, co bude dál, nikdo nedokáže odhadnout. Ti, kteří chystají 28. října v Praze další demonstraci, by se měli zamyslet, zda větší smysl by neměla pomoc např. v některém domově seniorů. Opět dojde k zatížení policie a zdravotníků. Přitom jen pražské policii ohrozil COVID-19 už 370 lidí. A číslo neustále narůstá. Ke klidu v naší zemi nepřispívají ani různé aféry, které v poslední době můžeme sledovat ve veřejném prostoru. Poslední z nich, která se týká ministra zdravotnictví, ke klidu lidem rozhodně nepřispěla.

Střídání ministrů v resortu zdravotnictví v této době není zrovna vhodné. Nejen v Praze je vybudována polní nemocnice. Další záložní nemocnice se staví na výstavišti v Brně. Je otázkou, zda bude i v těchto nemocnicích dost personálu, který by se o nemocné staral. Proto je jistě vítaný návrat našich lékařů ze zahraničí a také pomoc zahraničních lékařů.

Tak tedy opusťme žabomyší války a snažme se dodržovat nastolená pravidla, i když se nám příliš nelíbí. Jen tak můžeme s touto pandemií bojovat.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM