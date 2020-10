Prymula? Připravený čin!

Přiznávám, že dění kolem epidemiologa Romana Prymuly mě velmi překvapilo. Nejen jeho pochybení, i když i to je poněkud sporné, ale především reakce premiéra Babiše, který, aniž se přesvědčil o skutečnostech, reagoval rozhodnutím o odvolání ministra zdravotnictví a okamžitě začal jednat. To, že sociální demokraté, spojenci ve vládě, reagovali stejně o krok dříve, na věci nic nemění. Strach z opozice zaštiťující se občany ho dohnal ke kroku, který evropsky významného odborníka prostě svévolně odvolal. Tak to nechápu jen já, ale snad všichni kolegové lékaři mající různé politické názory. Jmenovat kohokoli jiného na místo předního odborníka, a ještě nikoli epidemiologa, je hazard s životy a zdravím občanů.

Co nám tato krize vlastně sdělila? Nikoli jen to, že profesor Prymula si naběhl na provokaci, ale především to, že některé kruhy se potřebovaly Prymuly zbavit. Ale, a tom jsem přesvědčena, že šlo o řízenou akci, protože ministr zdravotnictví začínal někomu vadit. Šlo mu prioritně o zdraví nás všech, na rozdíl od těch, kteří jsou ochotni v zájmu vlastního zisku nebo politických bodů narušit nebo snížit úroveň přijatých opatření.

Prymula začal vadit i premiérovi. Začal ho zastiňovat, rozhodoval jinak. Nebojácně. A věděl totiž, co nás v příštích měsících čeká. Tak to alespoň vidím já, lékařka a další mí lékařští přátelé.

Proto bych se nedivila, že znevážení profesora Prymuly nebyl akt samo sebou, náhodná záležitost, ale cílený, pečlivě připravený čin ať již v zájmu kohokoli.

Taťána JIROUSOVÁ