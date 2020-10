Ve jménu Veřejnosti? Kdo je vlastně Veřejnost?

Veřejnost si přeje… Veřejnost přestává věřit… Veřejnost je rozčilena… Prostě Veřejnost! To slovo minulý týden v pátek letělo éterem snad každou minutu a zasáhlo každého z nás. Ptal jsem se sám sebe: Jsem také Veřejnost? Kdo vlastně tou Veřejností v ten den byl? Šéfové politických stran? Někteří mravokárci, kteří konečně dostali slovo? Česká televize a některá další média? Tedy žurnalisté stále citovaných jmen předvádějící svou stylizační schopnost, anebo pouzí novinářští šmokové, kteří se chtějí přiživit na problému? Těžko odpovědět. Problém se ovšem hodil a nemohu si pomoci, vytvořila ho hloupost několika jinak velmi schopných lidí.

Tím hlavním, alespoň pro nás, kteří naděje spojili s jeho jménem, byl ministr Prymula. Ten druhý to všechno způsobil, domnívaje se, že on zřejmě může všechno. Jenže ona tu byla »ta Veřejnost«! Ptal jsem se řady přátel, zda také oni se cítí touto Veřejností? Také je rozčílila »arogance moci«, jež vlastní rozhodnutí torpedovala, ale nevolali po krvi, ale dál byli ochotni věřit tomu, kdo na jaře převzal do rukou scénář boje proti novému typu koronaviru a uspěl.

Jenže oni nejsou předsedkyně TOP 09, která ve svém »kulometném monologu« rozebrala za pofidérní Veřejnost hrůznost činu ministra zdravotnictví. Oni nejsou ani panem předsedou ODS, který znovu jako »pan Čistý« přesvědčuje o tom, jak je vším znechucen a jak by on to dělal líp, kdyby byl u moci, a přitom je šťasten, že u moci zatím není, protože porvat se s koronavirem by byla jeho prohra. Oni nejsou ani předseda Pirátů, který se už veřejně přihlásil k budoucímu vládnutí, ale zatím chce, aby problém vyřešil jiný a jemu pak na podnose přinesl moc, protože on, bez jakýchkoli zkušeností, je přece takový génius, že zasedne do premiérského křesla a vyřeší všechno, co trápí svět a lidi. Ne, oni jimi nejsou. Oni jsou ale Veřejnost.

Je mně nás líto. Přešlap dvou pánů bude potrestán, zvláště pak pana Prymuly. A vůbec nejde o to, jak to bylo. Veřejnost to prý chce. Nikdo nepřemýšlí o tom, kdo je vlastně natočil a kdo jim zmíněné pány přihodil a proč. Protože těžko bulvární tisk, jenž prý oba nachytal, mohl sledovat ministra zdravotnictví od probuzení do ukládání se k spánku. Dozvíme se to někdy?

Dnes víme jen to, že oba pánové se mohli setkat v kanceláři ministra nebo ve Sněmovně a byl by pokoj, že však někdo zřejmě odposlouchával jejich telefonní rozhovory a využil informace a že poté, skryt u vchodu do Vyšehradského hřbitova, velmi dobrou fotografickou technikou, která v noci i na slušnou dálku dokáže dobře zaostřit, vyfotografoval ministrův odchod a měl při tom štěstí, že on právě v tu chvíli neměl na ústech roušku. Šlo zřejmě o někoho z kategorie Veřejnost.

Je mně zbytečného odchodu Prymuly líto, a asi bychom my, Neveřejnost, vše řešili jinak, protože jim nám ostatním, těm, kteří chápou, že COVID-19 je vážným nebezpečím nejen pro nás pro Čechy, ale celé pro lidstvo, ubude kus naděje.

Jaroslav KOJZAR