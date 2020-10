Sranda končí, přátelé!

Za neskutečný označuje nejen americká CNN vývoj pandemie COVID-19 v České republice, která velmi dobře zvládla první vlnu šíření nákazy zejména díky včasnému zavedení plošného nošení roušek, při druhé vlně však svůj předchozí úspěch nezopakovala – právě naopak. Hrozí nám italský či newyorský scénář. Navzdory našemu velmi kvalitnímu zdravotnictví…

Mimořádného rozmachu koronaviru v ČR, která začala lámat všechny možné negativní světové rekordy, si všímají i další zahraniční média napříč planetou. A připomněla, že jestliže ještě před více než dvěma měsíci se premiér Andrej Babiš chlubil tím, že je jeho země »best in COVID« (což mimochodem doslova vzato nikdy nebyla pravda, byli i lepší…), tak teď jsme skutečně best. Ovšem v onom opačném gardu.

Na jaře jsme radili světu, jak na koronavirus – tj. zmiňovaným nošením roušek (které přitom byly nedostatkovým zbožím), teď, když už není problém koupit si nejen kvalitní nano roušky, ale i respirátory, je na jaře ukáznění hrdí Češi odmítají nosit. Přitom tehdy bylo pár stovek mrtvých, teď máme jen za říjen bezmála 1600 obětí zákeřného viru. Celková čísla už jsou větší než obvyklý každoroční počet úmrtí na chřipku, ale kverulantům mezi námi to pořád nestačí. Remcat budou patrně do té doby, než si ten prevít najde oběť nejvyšší i mezi jejich blízkými! Jasně, nejsme v tom pochybném »revolucionaření« sami, ale tváří v tvář každodenním počtům to zejména u nás opravdu překvapuje.

Mezi pochybnými »rebely«, kteří svým počínáním přispívají k horšímu průběhu podzimního řádění koronaviru, přitom nejsou jen primitivní ultras Baníčku, Sparty, Slávky a dalších fotbalových a tzv. vlasteneckých táborů, ale v nemalém množství i běžní, relativně inteligentní lidé, které přitom nijak nezaráží, že například sousední Německo registruje dlouhodobě asi desetkrát méně nově nakažených na počet obyvatel. A nejen Německo…

Mimochodem, ještě jednu konsekvenci naše sebevražedné počínání má. Pokud by čeští kuřáci zahodili cigarety jednou provždy, ušetřili by v nejbližších měsících nemocnicím desítky tisíc akutních hospitalizací. Podle lékařů stojí následky kouření systém přibližně 3000 lůžek, a to hlavně na interních a plicních odděleních. A právě ta jsou v současné době přetížená kvůli pandemii koronaviru a absence pacientů–kuřáků by jim značně ulevila! Probudí se aspoň někteří z nich?

Roman JANOUCH