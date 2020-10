Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Lipenské přívozy zažily rekordní léto

Přívozy na lipenské přehradě v létě přepravily rekordní počty turistů. Velký zájem zřejmě způsobil fakt, že řada lidí trávila dovolenou v tuzemsku. V celkových číslech byla sezona srovnatelná s minulými, což zapříčinilo slabé jaro a podzim.

Informoval o tom Pavel Pechoušek z Turistického spolku Lipenska. »Letošní provoz převozu v Horní Plané byl shodný s předešlými lety. Letošní jaro bylo díky vládním omezením ztrátové. Pak přišlo rekordní léto, kdy s námi jezdili především cyklisté,« uvedl Petr Tahotný, zástupce provozovatele, kterým je město Horní Planá. Dodal, že přívoz přepravil do Bližší Lhoty více než 110 000 lidí, 12 000 osobních aut a 1500 nákladních vozidel. Zatím stále pokračuje s pravidelnými linkami a přizpůsobí se podle počasí.

V pondělí ukončil sezonu přívoz ve Frymburku, který jezdí na Frýdavu. »Narostl počet pěších, cyklistů i automobilů. S přehledem to byla naše nejlepší sezona. Na počátku jsme byli oproti minulým létům v propadu. Prázdniny a září nám vše vynahradily,« řekl převozník Antonín Labaj. Od 1. dubna využilo dopravu přes vodu mezi Frymburkem a Frýdavou 70 000 cestujících.

Do konce října plánuje provoz i lodní doprava mezi Dolní Vltavicí a Kyselovem. Letní měsíce byly podle provozovatelů rekordní, stávalo se, že přívoz za den přepravil i více než 500 cyklistů. »Byly to nejlepší tři měsíce za posledních 15 let, ale kvůli aktuálnímu stavu je závěr sezony tragický. Přes vodu do Kyselova v těchto dnech jedeme třeba jen dvakrát za den,« uvedl kapitán přívozu z Dolní Vltavice Karel Vlášek.

(ici)