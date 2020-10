Podvody podniků v britském »kurzarbeitu«

Britské podniky mohly z veřejných financí neprávem získat až 3,9 miliardy liber (117 miliard korun) na podporu zaměstnanosti v době krize. Podle Národního kontrolního úřadu (NAO) přijímali někteří zaměstnavatelé peníze na platy zaměstnanců, kteří byli za celostátní karantény na nucené dovolené, zároveň ale lidem nařizovali, aby dál chodili do práce.

Částka představuje asi desetinu celkového objemu peněz, kterými systém disponoval.

Kontrolní úřad ve své zprávě chválí vládu premiéra Borise Johnsona za to, že podpůrný systém pro zaměstnance a podnikatele vytvořila. Kvůli rychlosti, s jakou to musela vzhledem k pandemii v březnu udělat, ale podle NAO nebyl čas na vytvoření dostatečných kontrolních mechanismů. Počet podvodů i omylů tak podle státních auditorů bude v konečném součtu značný. Konkrétní data ale nebudou známa přinejmenším do konce příštího roku.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Podle průzkumu, který si nechal vypracovat auditorský úřad, zhruba devět procent zaměstnanců čerpajících peníze z podpůrného systému na žádost svých nadřízených dál pracovalo. Někteří zaměstnavatelé také získali z fondu peníze, které ale neposlali v plné výši svým zaměstnancům. Vláda chce proto do budoucna zveřejňovat názvy firem, které z programu budou čerpat na své zaměstnance peníze.

Ze systému vytvořeného na podporu těch, kteří kvůli celostátní karanténě nemohli pracovat, čerpalo peníze najednou i 9,6 milionu lidí, uvedla zpravodajská stanice BBC. V květnu byla kvůli pandemii na nucené dovolené asi třetina britských zaměstnanců, zhruba 2,6 mil. samostatně výdělečně činných dostávalo podporu z jiného fondu. Asi 2,9 mil. lidí na žádnou podporu z vládních programů ale podle NAO nedosáhlo.

Zaměstnanci na nucené dovolené dostávají v Británii 80 procent svého měsíčního příjmu, přičemž peníze pocházejí zcela nebo zčásti z veřejných zdrojů. Od 1. listopadu začne fungovat nový systém, který je méně štědrý, upozornila agentura Reuters.

(ici)