Jeff Mackler. FOTO - archiv

Na prezidenta kandiduje i socialista Jeff Mackler

V USA vrcholí prezidentská kampaň. Při sledování běžných zpráv se zdá, že jde o souboj dvou stran, dvou kandidátů. Ale existuje přinejmenším třetí, a i když buržoazní sdělovací prostředky dělají, co mohou, aby tuto skutečnost udržely pod pokličkou, je tu kandidát socialistů, i když (zatím) moc šancí nemá.

V těchto časech černochy vedené vzpoury, s pandemickou hospodářskou a ekologickou krizí v popředí, nepřekvapuje, že sílí vášně kolem volby prezidenta. Je tu obrovský tlak na hlasování pro tandem Biden/Harrisová k »odvrácení katastrofy«. Ale jak říká Miriam Xiomara Padillaová, mladá šéfka Freedom Socialist Party (FSP) a organizace Radical Women (Radikální ženy): »Donald Trump je hrozbou, pro černochy zvlášť. To ale není celý problém. Skutečným problémem je, že republikáni i demokraté obhajují systematický útlak. Sexismus a rasismus nezavinil jedinec. Přestaňte se mne ptát, zda budu hlasovat pro Bidena s Harrisovou. Nebudu.« Ve skutečnosti je rozhodně důležité myslet systémově - ve volebních místnostech i na ulici.

Volte socialistu!

Proč hlasování pro demokraty nezastaví prohlubování škod, jež způsobil Trump a jeho ultrapravicová základna? Zájmy pracujících nemají nic společného se zájmy miliardářů, kteří určují, kdo budou hlavní kandidáti a jakou politiku budou praktikovat. Dobrým výchozím místem by byla nezávislá dělnická strana. Ale poslední pokus o její vybudování v roce 1996 nabourali dělničtí byrokraté, kteří převzali kontrolu a potom zablokovali veškeré pokusy o prezentaci kandidátů. Což vede k logické možnosti: volte socialistu! FSP podporuje (oficiálně) zaregistrovaného prezidentského kandidáta Socialistické akce (SA) Jeffa Macklera. Platforma SA je zdaleka nejlepší mezi nezávislými antikapitalistickými stranami. Jejich požadavky na potření současné krize obsahují odzbrojení a nižší finanční podporu policie, přestavbu chudinských čtvrtí a domorodých území pod kontrolou veřejnosti, vytvoření rozsáhlého veřejného programu zaměstnání za vyší mzdy, zkrácení týdenní pracovní doby, aby se zvýšil počet pracovních míst, ukončení všech forem diskriminace žen, bezplatná všeobecná zdravotní péče a znárodnění celého sektoru zdravotnictví, národní programy výstavby kvalitního bydlení s výdaji omezenými na 25 % příjmu (!), zdanění bohatých, uzavření válečné mašinérie a zastavení klimatické katastrofy znárodněním velkých ropných a zemědělských podniků a jejich vložením pod kontrolu pracujících.

Podpora přes rozdíly

FSP se místy liší od Socialistické akce. Činnost SA v hnutích za sociální spravedlnost vidíme často jako rozdělující a oportunistickou. Jeden příklad. SA blokovala demokratickou diskusi a rozhodování ve Sjednocené národní protiválečné koalici (United National Antiwar Coalition; UNAC). Na mezinárodní scéně sice odmítá vojenské intervence Spojených států, ale podporuje některé diktátorské režimy, protože prohlašují, že odmítají americký imperialismus. Přesto to, po čem SA volá, je mnohem lepší než prokapitalistická Demokratická strana, jejíž platformou jsou z 99 procent fráze o nových slibech.

FSP nepodporuje jiné kandidáty socialistických stran, protože zrazují třídní nezávislost. Strana pro svobodu a osvobození (Party for Socialism and Liberation) překročila třídní hranice, když podtrhla další socialisty v roce 2012 podpořením prokapitalistické celebrity Roseanne Barrové při vytváření kalifornské prezidentské kandidátky Strany míru a svobody (Peace and Freedom Party). Barrová se později stala vášnivou stoupenkyní Donalda Trumpa!

Socialistická dělnická strana (Socialist Workers Party) ve snaze apelovat na konzervativní dělníky překročila třídní hranici, když podpořila pravicové majetné fanatiky, kteří převzali hnutí za návrat do přírody v Oregonu, a vyjádřila podporu Trumpovi. Zelení a socialistické strany mají v Evropě dlouhou historii při správě kapitalistických úsporných opatření proti pracujícím.

Nezávislá dělnická třída bude mít mnohem větší dopad na obě kapitalistické strany, než by měla jakákoli podřizující se, podlézavá strana. Nezávislost je získávána především organizováním zdola. Ale hlasovat coby politicky nezávislí je nezbytné.

Megan CORNISHOVÁ, Překlad Vladimír SEDLÁČEK