Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda prodloužila Antivirus

Vláda prodloužila do konce roku vyplácení příspěvků na náhrady mezd z programu Antivirus B firmám, které musely kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu omezit výrobu a služby. Zároveň schválila řadu daňových úlev.

Firmy mohly dosud od státu při omezení výroby a služeb získat zpátky 60 procent vyplacené náhrady mzdy do 29 000 korun superhrubé mzdy.

Dočasný program Antivirus A, který ministerstvo zavedlo na jaře při první vlně epidemie, má bránit propouštění. Vláda ho prodlužovala už několikrát. Skončit měl původně na konci října. Před dvěma týdny kabinet rozhodl o pokračování vyplácení příspěvku pro zavřené provozy a karantény. Odbory a zaměstnavatelé žádali, aby se prodloužilo i poskytování druhého příspěvku B při omezení výroby a služeb. Poukazovali na to, že nařízené uzavření provozů dopadá i na jejich dodavatele či odběratele. Vláda jim vyšla vstříc. »Firmy teď bojují o přežití. Nyní tak znovu pomůžeme těm, které koronavirus zasáhl nepřímo,« vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Příspěvek A pro uzavřené provozy vláda před dvěma týdny navýšila. Místo 80 procent mzdy do 39 000 korun superhrubé mzdy stát proplácí celé mzdy i s odvody do 50 000 korun. Lidem v karanténě dál dorovnává 80 procent náhrady.

Ministerstvo práce uvedlo, že stát zatím vyplatil z programu Antivirus na obou příspěvcích za období od začátku nouzového stavu od 12. března do konce září 18,7 miliardy korun. Přispěl tak na výdělky či náhrady mezd celkem 810 260 zaměstnanců v 58 260 firmách. Výdaje na příspěvek A do uzavřených podniků a pro pracovníky v karanténě činí 6,2 miliardy. Do příspěvků B kvůli omezení výroby či služeb putovalo 12,5 miliardy.

Vláda rovněž schválila další rozšíření daňových úlev pro podnikatele a firmy. Úřad promine zálohy splatné od 15. října do 15. prosince pro daň z příjmu fyzických osob i firem, zálohy na silniční daň splatné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince a úroky z prodlení u daně z přidané hodnoty (DPH).

MF též posune splatnost DPH pro podnikatele z maloobchodu a služeb, na které přímo dolehla nejnovější vládní opatření v boji s koronavirem, do konce roku.

(ste)