VZP zatím nového šéfa nemá

Nového ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny správní rada nezvolila. Musí být zvolen do začátku prosince, kdy končí druhý mandát současnému řediteli Zdeňku Kabátkovi. Jeho protikandidátem je podle médií jeho náměstek David Šmehlík.

Další plánovaná pravidelná schůze rady je 30. listopadu. Ve hře je podle předsedkyně správní rady poslankyně Věry Adámkové (ANO) i schůze mimořádná v dřívějším termínu. »Žádná jména nepadala. Jednali jsme o právním rámci volby ředitele, podle zákona a jednacího řádu,« řekla novinářům Adámková. Podle ní žádná jména ani padnout nemusí, navrhují se až ve chvíli, kdy je bod zařazen na program jednání.

Její slova pro náš list potvrdila členka rady, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Rada se ale podle ní dohodla na tom, že k volbě nového předsedy dojde na mimořádném jednání rady 9. listopadu.

»Zároveň jsme se ale zabývali i spekulacemi, která přinesla média ohledně schůzky ministra zdravotnictví Romana Prymuly s šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem, které se měl zúčastnit i pan Šmehlík. Ten to však popřel,« řekla Marková. Informaci o tom, že Šmehlík byl účastníkem noční schůzky ministra Prymuly s Faltýnkem, přinesla Česká televize. Šmehlík to odmítl, tvrdí, že byl doma s rodinou. Na schůzce byl také ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant. Podle ČT je také on jedním z kandidátů na nového ředitele VZP.

Nezodpovědné hry kolem vedení VZP

Marková se pozastavila nad tím, jaká hra se rozehrává kolem vedení největší české zdravotní pojišťovny, která se stará o šest milionů klientů. »Považuji za určitý hazard, že v době, kdy jsme na pokraji kolapsu českého zdravotnictví, kdy nám chybějí lékaři a sestry, kdy se musíme potýkat s následky pandemie koronaviru, tak se tady rozehrávají hry, které považuji za nezodpovědné,« uvedla Marková.

Odmítá jakákoliv jednání lidí, kterým daná problematika nepřísluší. »Ze zákona je volba ředitele VZP v rukou členů a členek správní rady, které považuju za kompetentní,« dodala Marková.

Rada VZP má 30 členů. Deset z nich vybírá vláda na návrh ministra zdravotnictví, další jsou z řad poslanců. Končící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v neděli v ČT uvedl, že navrhoval vládě jejich výměnu, protože to byli lidé bývalého ministra Adama Vojtěcha (za ANO), například jeho bývalý náměstek Filip Vrubel. Podle Prymuly o tom kabinet zatím nejednal, protože na obměně není »všeobecný souhlas, primárně premiéra«. Podle ČT má Šmehlík podporu 16 členů rady i předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

Podle Markové jde o spekulaci médií. »Je tady určitá snaha dopředu předjímat a tvořit různé názory, ale opakuji, volba ředitele VZP je zcela v rukou členů správní rady,« zdůraznila.

VZP je největší zdravotní pojišťovna v zemi. Má 5,9 milionu klientů. Podle původního plánu měla letos hospodařit s příjmy 215,6 miliardy korun a s o 30 milionů nižšími výdaji. »Pro příští rok je podle zdravotně pojistného plánu na péči vyhrazeno 230 miliard korun. Počítá s navýšením platby za státní pojištěnce o 1700 korun,« dodala Adámková. Podle ní bude zdravotně pojistný plán pojišťovny, který je jejím rozpočtem, schvalovat rada na jednání 30. listopadu.

