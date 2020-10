Ilustrační FOTO - Pixabay

Zelený byznys si profit nenechá vzít

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) požádala dopisem ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), aby navýšila státní dotaci takzvaným zeleným zdrojům energie pro příští rok. Vláda v polovině září rozhodla, že stát by měl pro příští rok přispět podporovaným zdrojům energie dotací 27 miliard korun, stejně jako v letošním roce.

Nedávno vydané cenové rozhodnutí nicméně podle ERÚ proti letošku předpokládá v roce 2021 výrazný růst nákladů na financování podpory. Úřad už na konci září upozornil, že výše finanční podpory pro zelené zdroje příští rok vzroste, náklady na její financování mají stoupnout asi o dvě miliardy korun. Situace podle úřadu nejvíce dopadne na průmysl a firmy. Realita je ovšem taková, že vyšší příjmy solárníků zaplatí koncoví spotřebitelé, protože firmy vyšší náklady promítnou do cen. I »příspěvek státu« jde z našich daní…

»My jsme jako rada odeslali dopis na paní ministryni Schillerovou s žádostí o zohlednění těch dvou miliard korun ještě ve státní dotaci. S tím, že jinak bohužel nebude jiné cesty, než opravdu zdražit tu část regulované složky ceny elektřiny, která v sobě zahrnuje podporu na obnovitelné zdroje,« řekl radní ERÚ Petr Kusý.

Každoročně platíme desítky miliard

Celkové náklady na podporované zdroje energie v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun, loni jim bylo vyplaceno 45,4 miliardy korun. Dotace takzvaným podporovaným zdrojům energie (POZE) vyplácí od roku 2013 Operátor trhu s elektřinou na základě cenového rozhodnutí ERÚ. Vyplácení podpory pro solární elektrárny dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman.

»Náklady na podporu hradíme částečně na fakturách za elektřinu v podobě příspěvku na podporované zdroje energie, zbývající díl připadá na státní rozpočet. Rozpočet nyní počítá s výdaji ve stejné výši jako v letošním roce, ačkoliv předpokládané náklady budou významně vyšší,« uvedl už dříve předseda rady ERÚ Stanislav Trávníček. Podpora tak příští rok nestoupne například větším zařízením kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), což požadovaly některé teplárny.

»Další navyšování podpor by situaci ještě zhoršilo, zejména pro zákazníky z oblasti průmyslu. Pomoc jednomu typu podniků by tak ohrozila jiné,« dodal Trávníček. Situace prý nejvíc dopadne na průmysl a firmy. Důvodem je, že výše poplatku zákazníků na obnovitelné zdroje nesmí překročit 495 korun za megawatthodinu, což by zdánlivě mělo od větších výdajů uchránit domácnosti.

Zisk za každou cenu

Hlavním důvodem nárůstu nákladů je podle dřívějšího vyjádření Trávníčka pokles cen silové elektřiny na trhu, který prý musí být kompenzován růstem takzvaného zeleného bonusu. Cenu silové elektřiny určují sami dodavatelé a tvoří zhruba polovinu výsledné ceny pro zákazníky. Zbytek tvoří takzvaná regulovaná složka, kterou každoročně určuje právě ERÚ.

Zelený bonus garantuje výrobcům elektřiny z podporovaných zdrojů dorovnání rozdílu mezi tržní cenou elektřiny a výkupní cenou elektřiny ze solárů a větrníků, která není schopna konkurence. Nyní, když se ceny silové elektřiny z důvodu klesajících velkoobchodních cen elektřiny snižují, kompenzace pro výrobce zelené elektřiny poroste a bude třeba na jejich podporu vynaložit více peněz.

Od roku 2006 bylo majitelům podporovaných zdrojů v Česku vyplaceno přes 385 miliard korun.

Když se nebudeme bránit, energie se stane luxusem

Otázky Haló novin pro Alenu Vitáskovou, předsedkyni IAV

Řadu let jste se jako předsedkyně ERÚ snažila zejména solárníkům »přistřihnout křídla«. Jak vnímáte nynější péči Rady ERÚ o zachování jejich zisků za všech okolností?

Za svého působení na ERÚ jsem se snažila, aby byl »solární tunel do veřejných financí« napraven. Nešlo o to, »přistřihnout někomu křidýlka«. Netransparentní zmatečná legislativa, štědrá výše výkupních cen stanovená tehdejším vedením ERÚ, to vše vyvolalo boom v solárním byznysu. Došlo nejen k poškození investorů, podnikatelského prostředí, ale především k poškození veřejného zájmu, spotřebitelů, občanů.

»Péči« stávající Rady ERÚ vnímám jako zastírací manévr. Pod hladinou běží zájem struktur, které se na solárním byznysu obohatily. Nyní jsou mnozí aktéři z té doby opět zpět v úřadě a to dokonce na nejvyšších postech, dokonce i v Radě ERÚ. To je výsledek koaliční vlády premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka. Bohužel za podpory KSČM. Znovu byla rozšířena podpora pro biometan, kterou ERÚ pod mým vedením nepřipustil. Premiér Babiš, přestože má informace, připustil, aby se do úřadu vrátila »stará garda« pod pláštíkem např. poradenských firem, členů rozkladových komisí, až do nejvyššího vedení úřadu. Vrátil tam ty, kteří se spolupodíleli na vytvoření podhoubí pro tento lukrativní byznys fotovoltaik, který nebyl určen pro každého.

Institut Aleny Vitáskové, z. s. (IAV) – ochrana lidských práv a svobod zaslal v otevřeném dopise dne 13. 9. 2020 jako podnět poslancům návrh, aby zřídili parlamentní vyšetřovací komisi k problematice fotovoltaických elektráren.

ERÚ chce údajně od vyšších výdajů uchránit domácnosti, jaká ale bude realita?

Nevěřím, že ERÚ má skutečný zájem uchránit domácnosti od vyšších výdajů na energie. Mnohé jeho kroky jsou přinejmenším v rozporu s tím, co deklaruje. Např.:

Vydal Cenové rozhodnutí, ve kterém jsou ceny pro spotřebitele vyšší, než mohly být.

Zrušil celý odbor specialistů na kontrolu nákladů u regulovaných subjektů, které uznává do konečných cen pro spotřebitele.

Vyzval regulované subjekty, aby si zpracovaly návrh cenových rozhodnutí. Ty to odmítly jako nezákonný postup.

Postupně umožňuje platby na velikost jističe – což razantně zvýší ceny spotřebitelům. Pokud si vzpomenete, tak jsem tento krok zastavila za značné nevole premiéra Sobotky.

Opětovně vydal výkladové stanovisko k Cenovému rozhodnutí, aby umožnil dosáhnout na vyšší výkupní cenu elektřiny pro fotovoltaické elektrárny, které obdržely licence v závěru roku 2010 a dle Cenového rozhodnutí na podporu roku 2010 nemohly dosáhnout, příslušela jim cena roku 2011. Tento rozdíl činí cca 60 %.

Myslím, že bych mohla pokračovat ve výčtu, ale nemělo by to smysl. IAV učinil v posledním období v této souvislosti řadu kroků k snížení cen energií. Např. inicioval ústavní stížnost, informoval premiéra, ministra, Evropskou komisi, podává žaloby k soudu atd. Většinou to média ale nezajímá, jste výjimka.

Jak se lidé mohou neustálému zvyšování plateb na POZE (podporované zdroje energie) bránit?

Ať chodí k volbám a nevolí ty, kteří si z dotací udělali byznys, kteří dovolili vykrást naši zemi podivnými zákony a ještě podivnější privatizací, neštítili se vzít občanům střechu nad hlavou. Myslíte si snad, že Andrej Babiš, jehož firmy ve svěřenském fondu pobírají miliardy dotací (to jsou peníze daňových poplatníků, nás všech), bude mít zájem na tom, aby se nesmyslné dotace omezily a peníze použily například na péči o seniory? Péči pro ty seniory, kteří bohatství našeho státu do »sametové revoluce« vytvořili vlastní prací, či dokonce v akcích »Z«? Pro mladé čtenáře »Z« znamená zadarmo. Ano, my senioři jsme stavěli například mateřské školky o svém volném čase bez mzdy, stejně tak mnohé byty, jako např. OKD. A nyní mnozí z nich čekají na žebračenku od miliardáře, který si ty miliardy vlastní prací určitě nevydělal!

Jak se můžeme bránit? Připojte se k Manifestu IAV – občanů poškozených státem (www.manifestiav.cz), který IAV (www.institut-av.eu) založil v loňském roce. Pokud se nebudeme společně bránit, tak se ceny energií vyšplhají do výše, která bude pro mnohé z nás nepřijatelná. Energie se stane luxusem a energetická chudoba zasáhne velkou část spotřebitelů.

Jiří NUSSBERGER