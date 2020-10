Zelenskyj v místních volbách propadl

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj utrpěl porážku v nedělních místních volbách na Ukrajině, když jeho strana Sluha národa ve většině velkých měst neuspěla. Informovaly o tom agentury AFP a DPA s odvoláním na průzkum mezi voliči při odchodu z volebních místností.

Hlasování bylo považováno za test pro Zelenského, bývalého komika, který bez politických zkušeností dokázal loni v dubnu jasně zvítězit v prezidentských volbách, mimo jiné na základě svých slibů skoncovat s korupcí a ukončit válku s proruskými aktivisty na Donbase. O tři měsíce později jeho nově vytvořená strana získala více než polovinu křesel v parlamentu. Od těchto triumfálních vítězství ale Zelenského strana neprovedla příliš mnoho konkrétních změn a její podpora od té doby výrazně klesla.

Volodymyr Zelenskyj. FOTO - Wikimedia commons

To potvrdily i nedělní volby, v nichž se rozhodovalo o složení místních a regionálních rad a také o obsazení funkce starostů. Podle průzkumů při odchodu z volebních místností nemá v nejvýznamnějších ukrajinských městech šanci na vítězství ani na postup do případného druhého kola hlasování žádný z kandidátů prezidentovy strany, napsala DPA. »Prezidentova strana ztrácí svou vůdčí pozici prakticky ve všech regionech. Je to pro Zelenského těžká rána, která by mohla vést ke změnám ve vládě nebo k předčasným parlamentním volbám,« uvedl analytik Mykola Davydjuk.

Nedělní hlasování bylo první, které se na Ukrajině uskutečnilo od začátku pandemie nemoci COVID-19. Voliči přicházeli do hlasovacích místností v rouškách a u vchodu jim byla měřena teplota. O křeslo starosty Kyjeva se ve volbách ucházel znovu i boxerský exšampion těžké váhy Vitalij Kličko, který den před hlasováním oznámil, že se nakazil koronavirem. Podle průzkumů při odchodu z volebních místností Kličko potvrdil roli favorita, když získal více než 45 procent hlasů. Kandidátka prezidentské strany dostala oproti tomu podle odhadů pouze osm až devět procent hlasů a skončila na třetí nebo dokonce čtvrté pozici.

Ve všech městech, kde v neděli žádný kandidát na starostu nezískal více než padesát procent hlasů, bude 15. listopadu uspořádáno druhé kolo hlasování. Sčítání hlasů podle agentury AFP zřejmě potrvá několik dnů. Nevládní organizace Opora uvedla, že hlasování se zúčastnilo necelých 36 procent voličů; v místních volbách před pěti lety to bylo 47 procent.

(ava, čtk)