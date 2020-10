Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda zakázala noční vycházení, omezila otevírací dobu obchodů

V Česku začne od středy platit zákaz nočního vycházení kvůli epidemii covidu-19. Vláda rozhodla, že lidé musí zůstávat doma mezi 21:00 a 04:59. Maloobchodní prodej v provozovnách bude zakázán v neděli po celý den, v ostatních dnech od 20:00. Nevztahuje se to na čerpací stanice nebo lékárny. Ve veřejných i soukromých podnicích, pokud je to možné, by měla být přikázána práce z domu.

Od středy bude v ČR platit zákaz vycházení mezi 21:00 a 04:59

V Česku začne od středy kvůli epidemii covidu-19 platit zákaz nočního vycházení. Vláda na zasedání rozhodla, že lidé musí zůstávat doma mezi 21:00 a 04:59, řekl novinářům po jednání ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Výjimky platí mimo jiné pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště.

Opatření platí zatím do konce nouzového stavu 3. listopadu. Kabinet však pravděpodobně v úterý požádá Sněmovnu o prodloužení mimořádného stavu.

Kabinet naposledy zpřísnil omezení pohybu v Česku minulou středu. Od čtvrtka omezila vláda kontakty na setkávání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti.

(čtk)