Ilustrační FOTO - Pixabay

Senát asi umožní vyplácet ošetřovné ve výši 70 procent výdělku

Ošetřovné bude stát vyplácet zřejmě po celou dobu nynějšího uzavření škol kvůli epidemii koronaviru, a to ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu výdělku. Nejnižší částka by měla činit 400 korun denně. Senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku to doporučil schválit beze změn. Horní komora se bude návrhem zabývat ve čtvrtek.

Vláda původně navrhovala ponechat šedesátiprocentní ošetřovné. Většina poslanců včetně koaličních ANO a ČSSD se přiklonila k jeho navýšení o deset procentních bodů podle úpravy opozičních lidovců. Dávka se zatím vyplácí po devět dnů na děti do deseti let. Samoživitelé a samoživitelky je mohou pobírat až 16 dnů.

Nárok na krizové ošetřovné budou mít podle vládní předlohy i lidé se zaměstnáním malého rozsahu a pracovníci na dohodu, kteří si předchozí tři měsíce platili nemocenské pojištění.

Ošetřovné se podle vládního návrhu nebude vyplácet po dobu prázdnin a ředitelského volna. Věkové omezení deseti let se nebude vztahovat na dávku pro rodiče postižených dětí. Peníze mají dostávat i lidé, kteří se musí postarat kvůli uzavření stacionářů či karanténě o seniory a postižené blízké.

Na rozdíl od jara rodiče nebudou muset k žádosti přikládat potvrzení školy o jejím uzavření a o tom, že do ní dítě chodí. Místo dokladu bude podle předlohy stačit čestné prohlášení, správa sociálního zabezpečení bude mít právo kontroly.

Nová úprava ošetřovného při zavřené škole nebo nařízené karanténě by měla platit do konce školního roku, tedy do konce června.

Podzimní prázdniny mají být podle rozpisu ministerstva školství 29. a 30. října. Bez těchto dvou dnů by za říjen měli rodiče pobírat ošetřovné za 16 dnů. Pokud by školy zůstaly zavřené i celý listopad, minimální měsíční ošetřovné pro lidi s výdělkem do 19.270 korun by činilo 12.000 korun. Rodič s 25.000 korun hrubého by měl 15.540 korun. Při průměrné mzdě by to pak bylo 21.330 korun.

Minimální částka 400 korun za den odpovídá při sedmdesátiprocentním ošetřovném podle propočtu ČTK výdělku 19.270 korun. Všichni s příjmem do této částky by tak měli za 16 říjnových dnů dostat 6400 korun. Rodiče s výdělkem 25.000 korun hrubého by měli mít za říjen asi 8288 korun. Při průměrné mzdě by mělo ošetřovné činit 11.376 korun.

Ošetřovné za celou dobu zavření škol se vyplácelo už na jaře, a to na školáky do 13 let. Vláda nařídila školy zavřít od 11. března. Do konce června se provoz už plně neobnovil. Od dubna do konce školního roku se ošetřovné zvedlo ze 60 na 80 procent základu příjmu. Někteří zaměstnavatelé si stěžovali na to, že část zaměstnanců pak ztrácela motivaci poslat děti zpět do školy a vrátit se do práce.

