Jiří Dolejš, Daniel Pawlas a Vojtěch Filip na tiskové konferenci před zahájením jednání Sněmovny.

Sněmovna rozhodne o prodloužení nouzového stavu

Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o měsíc do 3. prosince. Kabinet o tom rozhodl v úterý na mimořádném zasedání. Letošní druhý nouzový stav zatím v ČR platí od 5. října do 3. listopadu. Vláda ho může prodloužit pouze po předchozím souhlasu poslanců, kteří by se návrhem měli zabývat zítra.

Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v ČR od 12. března do 17. května. Nyní by se měl podle představ vlády protáhnout nejméně na dva měsíce. »Důvodem je nutnost prodloužit opatření, bez kterých pandemii nemůžeme zvládnout. Věřím, že opozice pochopí vážnost situace a tuto žádost schválí. Je to důležité pro ochranu zdraví a životů našich spoluobčanů,« řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO).

Vláda smí nouzový stav vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně musí vymezit, která práva a v jakém rozsahu se omezují. Nouzový stav je možné vyhlásit nejdéle na 30 dnů, s prodloužením pak musí předem souhlasit Sněmovna. Na konec stavu nouze je aktuálně navázána platnost některých vládních krizových opatření, která kabinet chce udržet v platnosti.

Z vyjádření představitelů stran zastoupených ve Sněmovně vyplývá, že poslanci delší nouzový stav v ČR zřejmě podpoří. Kvůli opatřením proti šíření koronavirové epidemie je podle nich pokračování stavu nouze nutné, preferovali by ale, aby bylo prodloužení schváleno zatím na kratší období.

»Současná dramatická situace vyžaduje prodloužení nouzového stavu, na jak dlouho ale bude záležet na tom, jaká čísla vláda předloží,« řekl novinářům předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Komunisté chtějí vědět, zda se budou při zhoršování situace přijímat další zpřísnění, a také, jaká opatření se budou přijímat, pokud se situace začne zlepšovat. »To je naše základní podmínka,« uvedl Filip. Poslance KSČM podle něj bude zajímat také dopad restrikcí na ekonomiku.

Některá opatření budou vypínána, jakmile dojde k poklesu

Místopředseda ODS Martin Kupka novinářům řekl, že poslanci ODS budou velmi pozorně poslouchat argumenty vlády. »My bychom upřednostňovali projednávat to v kratších lhůtách,« řekl.

Piráti jsou ochotni podpořit prodloužení nouzového stavu o dva týdny, protože to je období, po kterém lze vyhodnotit účinnost přijatých restrikcí. Požadují, aby vláda předložila analýzu toho, proč je třeba jednotlivá opatření zachovávat, a předložila i plán pro uvolňování opatření po oslabení epidemie.

»Nouzový stav nás netěší, není to něco, z čeho bychom měli radost. Ale prognózy nejsou dobré a nouzový stav je právním rámcem pro to, aby vláda mohla dělat opatření, která dělá. Je nutné, aby vláda mohla dělat opatření flexibilně a rychle,« řekl novinářům šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

KDU-ČSL je připravena podpořit prodloužení nouzového stavu o tři týdny. Lidovci ale požadují, aby vláda při páteční diskusi ve Sněmovně informovala mimo jiné o tom, jak je legislativně i prakticky zajištěná distribuce pacientů z krajů, které jsou na hranici možností. Podle Víta Kaňkovského se to týká například Zlínského kraje.

Starostové a nezávislí (STAN) podle předsedy Víta Rakušana vládní žádost v dolní komoře podpoří. »Co nám zbývá, při těchto opatřeních nelze jít podle zákona o ochraně veřejného zdraví,« řekl.

Nouzový stav podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR aktuálně umožňuje vládě zavádět přísnější opatření včetně plošných zásahů do základních práv, pro která nestačí rozhodnutí ministra zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Kabinet je patrně prodlouží, ale neznamená to, že všechna budou jistě platit až do konce nouzového stavu. »Některá budou vypínána, jakmile dojde k poklesu,« řekl novinářům ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Vláda bude podle něj reagovat na aktuální vývoj epidemie.

Nouzový stav na jaře vedle vyhlašování plošných opatření usnadňoval vládě také například nákupy ochranných pomůcek. V minulosti byl nouzový stav vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.

