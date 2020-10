Ilustrační FOTO - Pixabay

Komunisté navrhují tři pásma zdanění

Vládní balík daňových změn míří ve Sněmovně k závěrečnému schvalování. K předloze, která zavádí například stravenkový paušál nebo zdražení cigaret, v úterý vznesli poslanci na šest desítek pozměňovacích návrhů.

Mezi nimi jsou i návrhy premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka na zrušení takzvané superhrubé mzdy. Vyvolaly ale kritiku části opozice. Babišův návrh kritizovala i koaliční ČSSD. Současně s tím ale některé opoziční strany předložily své vlastní návrhy na zrušení superhrubé mzdy.

Babiš navrhuje zdanit hrubou mzdu sazbou 15 procent a u příjmů zhruba nad 140 000 korun měsíčně doplnit sazbu 23 procent. Hamáček obdobně navrhuje sazby 19 a 23 procent. Oba návrhy mají začít platit už od příštího roku.

»V balíčku je celá řada věcí, které mohou některé drobné peníze přinést do státní kasy, ale jsou to drobné peníze, a proto se asi nejvíc pozornosti upíná k pozměňovacímu návrhu, který předložil premiér Babiš,« řekl novinářům před projednáváním návrhu stínový ministr financí za KSČM, člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš. Navrhované řešení podle něj sice přinese občanům určité zvýšení čisté mzdy, ale jde o řešení, které je rozloženo velmi nerovnoměrně. »To znamená, že lidé, kteří mají různé úlevy, to nepocítí prakticky vůbec, ty nejnižší se budou pohybovat v řádu stokorun a výrazně si pomohou lidé, kteří mají nadprůměrné příjmy,« definoval Dolejš problém, který mají komunisté s návrhem. Druhým problémem podle něj je, že dojde k výpadku ve státní kase. »A i když pan premiér v důvodové zprávě říká, že by to mělo být jenom na dva roky, že v roce 2022 to můžeme podle aktuální ekonomické situace změnit, tak je to pouze slovo v důvodové zprávě a známe jednotku dočasnosti, pokud jde o některá daňová opatření,« vysvětlil Dolejš. Připomněl, že superhrubá mzda byla přijata v roce 2008 a vydržela doteď, tedy 12 let.

Komunisté podle Dolejše chápou, že v době krize nemá smysl zatěžovat ekonomiku novými daněmi, ale přesto by to nastavení rádi aspoň zkorigovali. »To znamená, že jestliže trochu pomůžeme těm s nízkými příjmy, tak by se daleko více měli solidárně podílet na nákladech z krize ti, kteří mají výrazně nadprůměrné příjmy,« uvedl a předložil pozměňovací návrh, v němž navrhuje tři pásma zdanění. Nejnižší sazbou by bylo 15 procent pro příjmy zhruba do 70 000 korun měsíčně. Od této hranice do zhruba 140 000 korun měsíčně by platila sazba 23 procent a část příjmů nad 140 000 korun by podléhala sazbě 32 procent. Dolejš uvedl, že svůj návrh rovněž zamýšlí dočasně na dva roky. »Naši voliči by nám neodpustili, kdyby zjistili, že si přidali ti nízkopříjmoví pár stovek a lidi platově na úrovni poslanců by si pomohli o mnoho tisíc. To by nebylo odpovídající této době,« dodal Dolejš.

Návrh rozevírá nůžky mezi bohatými a chudými

Návrh na zrušení superhrubé mzdy předložili také Piráti se sazbami 19 a 23 procent. Současně ale navrhují zvýšení základní slevy na poplatníka na 33 000 korun. Občanští demokraté chtějí nechat jedinou sazbu daně z příjmů fyzických osob 15 procent.

Babišovým pozměňovacím návrhem se z balíčku stala možná největší daňová reforma posledních deseti let, uvedl Jan Hrnčíř (SPD). Mikuláš Ferjenčík (Piráti) prohlásil, že Babiš chce udělat díru do veřejných rozpočtů v objemu 80 miliard korun a řeší to tím, že vypne zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Roman Onderka (ČSSD), jenž zastupoval Hamáčka, který má koronavirus, zkritizoval Babišův návrh, podle něj by jen rozevřel nůžky mezi bohatými a chudými a znamenal by výpadek přes 90 miliard korun.

Podle předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska nemá vláda žádnou politiku a neví, co chce. Podle něj jsou Babišův i Hamáčkův návrh v rozporu s návrhem státního rozpočtu, který už schválila vláda. Marek Výborný (KDU-ČSL) k oběma návrhům poznamenal, že si připadá jako v absurdistánu. Věra Kovářová (STAN) uvedla, že následky Babišova návrhu ponesou na svých bedrech i další vlády a další generace.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) prohlásila, že pokud se chtějí zákonodárci bavit o snížení daní zaměstnancům, musí se nejdřív bavit o rozvolnění fiskálních pravidel. Zdůraznila, že každý z poslaneckých návrhů, který míří na snížení daní, znamená rozvolnění pravidel.

