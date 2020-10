Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vláda úkoly od poslanců neplní

Vláda dostala od Sněmovny nový termín, dokdy jí má předložit koncepci konsolidace veřejných rozpočtu pro období let 2021 až 2027. Původně měla materiál poslancům předložit do konce září, tento úkol ale nesplnila. Nově by tak měla učinit do 9. listopadu.

Sněmovna usnesení týkající se stabilizace financí přijala na návrh KSČM začátkem července, když schvalovala poslední letošní navýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun. Žádnou koncepci od vlády však neobdržela. »V případě, že vláda žádá Poslaneckou sněmovnu o schvalování tak vysokých schodků, myslím si, že má i záměr, jak se s těmito schodky v budoucnu vypořádat,« prohlásila předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Sněmovna tak dala vládě nový termín 9. listopadu. Souvisí s tím, že 11. listopadu má Sněmovna v prvním čtení projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten vláda předkládá se schodkem 320 miliard. »Myslím si, že jak my poslanci, kteří budeme schvalovat návrh rozpočtu 2021, tak i občané si zaslouží vědět, jak tyto velké schodky budou v následujících letech konsolidovány,« uvedla Vostrá. »Mohu chápat, že doba je turbulentní, že se mění makroekonomické prognózy, že přišla druhá vlna, ale přesto vláda by měla mít představu, co bude dělat. Co by dělala, kdyby vládla v dalších volebních obdobích, co by tato země měla dělat v dalším časovém horizontu,« řekl člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM).

Vostrá zopakovala, že 6. října obdržela dopis od premiéra Andreje Babiše (ANO). V něm však bylo podle ní napsáno zhruba to, že vláda bude postupovat v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Řekla také, že v pondělí obdržela odpověď od ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Nedá se však podle ní pokládat za koncepci konsolidace veřejných financí.

(jad)