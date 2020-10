Ilustrační FOTO - Pixabay

Sněmovna schválila pomoc vojenských zdravotníků ze zahraničí

Na území ČR zřejmě budou moci působit vojenští zdravotníci členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie. V úterý příslušný návrh podpořila Sněmovna. KSČM neprosadila návrh, podle kterého by v ČR mohli působit vojenští zdravotníci ze všech členských států OSN.

Podle vládního plánu by mohlo přicestovat na pomoc s epidemií nového koronaviru až 300 lidí nejvýše na tři měsíce. Návrh nepodpořili zejména poslanci SPD a část zákonodárců KSČM. Návrh podléhá také souhlasu Senátu, který jej posoudí dnes.

»V současné době nelze zcela konkrétně specifikovat podobu této pomoci, jelikož se bude odvíjet od možností a nabídky spojeneckých zemí a aktuální potřeby ČR,« stojí ve vládních podkladech.

Působení armádních lékařů a zdravotníků zatím nabídly po české žádosti Spojené státy. Skupiny Národních gard Texasu a Nebrasky mají mít celkem 28 členů. »Předpokládá se, že by se jednalo celkem o čtyři týmy po zhruba sedmi členech, které by vedl lékař. Americké týmy již mají zkušenost se zvládáním pandemie z USA a měly by vlastní vybavení,« uvedla vláda.

Podle KSČM by se mandát pro přijetí vojenských zdravotníků neměl omezovat pouze na státy EU a NATO, ale mělo by se umožnit přijetí odborníků ze všech zemí OSN, s nimiž ČR udržuje diplomatické styky. »Není jasné, proč vláda omezuje přijetí pomoci jenom od těchto dvou organizací,« řekl novinářům předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Vládní návrh označil za populistický, situaci podle něj neřeší. »Pro nás by bylo mnohem důležitější, kdyby vláda v rámci svých opatření už teď rozhodla o uvolnění například učitelů středních zdravotních škol a lékařských fakult k tomu, aby pomáhali zdravotnickému systému,« uvedl Filip.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Za rozšíření mandátu i o země OSN se přimlouval také člen zdravotního výboru Daniel Pawlas (KSČM). »Nebraňme se pomoci, kterou nám nabízejí i země, které nejsou členy těchto dvou uskupení,« řekl. Jako příklad uvedl Kubu, která má podle něj velice dobré odborníky na plicní choroby, pomoc podle něj může nabídnout také Rusko. »Neomezujme to pouze na země, které jsou členy NATO a EU, ale pojďme požádat o pomoc celý svět. Bohužel Česká republika se dostala do opravdu nezáviděníhodné situace a budeme potřebovat pomoc,« řekl novinářům.

Zároveň požádal občany, aby dodržovali vládní opatření. »Životy všech jsou v ohrožení, každý má pocit, že se ho to netýká, ale týká se to opravdu každého z nás, je nutné bojovat o každý život,« uvedl.

Pawlas také vyzval české lékaře, kteří působí v zahraničí, aby se vrátili do ČR a pomohli v boji s nemocí COVID-19.

Pomoc států mimo NATO a EU Sněmovna odmítla

»Pokud opravdu nechceme politikařit - a věřím, že v tomto sále je drtivá většina lidí, která si uvědomuje, že může nastat situace, kdy nebudeme mít lékaře třeba do záložních nemocnic, kdy i naše armáda bude v úzkých a bude potřebovat pomoc, tak bychom tuto pomoc měli přijmout od všech, kteří jsou ji ochotni nabídnout,« prohlásil místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. Předložil usnesení, které mělo umožnit kterémukoliv členskému státu OSN vyslat své vojáky, aby se mohli zúčastnit pomoci, pokud ji bude ČR potřebovat. Usnesení neprošlo, hlasovali pro něj jen komunisté. »Hlasování dopadlo předvídatelně. Každá ruka je dobrá. Ale uvědomte si, že tím, jak jsme hlasovali, jsme třeba odmítli pomoc švýcarských vojáků, kteří nejsou součástí ani NATO, ani EU a těchto států je podstatně více,« řekl po hlasování Luzar.

Místopředseda SPD Radim Fiala přirovnal přítomnost až 300 zahraničních zdravotníků, kterou vláda navrhuje, k vytvoření americké vojenské základny. »SPD odmítá přítomnost jakékoli cizí armády na území České republiky,« řekl.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) poslancům řekl, že se nyní vyjednává o možném vyslání zdravotníků s Německem. Rozbíhají se podle něj jednání i s dalšími státy EU a NATO. Zahraniční vojáci budou v případě nasazení v ČR působit podle ministra beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem.

V doprovodném usnesení Sněmovna poděkovala českým vojákům, kteří se podílejí na řešení koronavirové krize.

Právě nedostatek odborného personálu je podle odborníků spolu s nedostatkem lůžek pro péči o nakažené s vážným průběhem COVID-19 největším rizikem současného rychlého šíření nákazy novým koronavirem. Zdravotníků, kteří jsou aktuálně pozitivně testovaní na onemocnění COVID-19, bylo podle pondělních údajů prezidenta České lékařské komory Milana Kubka více než 13 000, z toho 2600 lékařů a 6000 sester. Denně podle Kubka onemocní asi tisíc zdravotníků.

(jad)