Ilustrační FOTO - Haló noviny

Hizballáh je podle Sněmovny jako celek teroristická organizace

Sněmovna považuje libanonské šíitské hnutí Hizballáh jako celek za teroristickou organizaci, která ohrožuje všechny demokratické země. Konstatovala to v usnesení, které přijala v úterý na popud předsedkyně výboru pro obranu Jany Černochové (ODS).

Vláda by to měla podle poslanců prosadit i v Evropské unii, která by měla přestat rozlišovat rozdělení Hizballáhu na politickou a vojenskou část. »Sněmovna vyzývá vládu, aby na úrovni Evropské unie prosazovala opuštění konceptu dělení Hizballáhu na dvě části a jeho úplné zařazení na seznam teroristických organizací,« stojí v usnesení. Ministři zahraničí EU zařadili před sedmi lety na evropský seznam teroristických organizací pouze vojenské křídlo hnutí.

Vláda by se podle poslanců měla rovněž zasazovat o potlačení vlivu Hizballáhu ve světě v zájmu posílení mezinárodní bezpečnosti.

Sněmovna také konstatovala, že její usnesení »není nepřátelským aktem vůči libanonskému lidu a že má zájem na udržování partnerství s Libanonskou republikou«. Zástupci Hizballáhu jsou součástí libanonské vlády.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Komunisté s usnesením nesouhlasili. »Považuji ho za zavádějící, protože bude rozdělovat nejen naši společnost, nejen naše vztahy s Libanonem, ale bude rozdělovat i naše vztahy se zeměmi EU,« uvedl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Připomněl, že ČR je stát, který ratifikoval ještě jako bývalé Československo mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který říká, že každý stát má právo na svůj politický režim a na využívání svých přírodních zdrojů. »Je samozřejmě i naším právem ohradit se vůči některým organizacím a musím říct, že dobře chápu to usnesení, které paní poslankyně Černochová předložila, právě v té druhé části, kdy říká, že toto usnesení nesměřuje proti libanonskému lidu. Ono směřuje proti části libanonského lidu. A to je realita, to si musíme přiznat,« dodal Filip.

Dolní komora vyzvala vládu k tomu, aby začala připravovat návrh zákona, který by umožnil vytvořit národní seznam teroristických organizací.

(jad)