Další zastřelený černoch, v akci Melania

V prezidentských volbách v USA již využilo možnosti předčasného hlasování přes 70 milionů lidí, což je více než polovina z celkové účasti ve volbách v roce 2016. Týden před hlavním volebním dnem čekaly oba hlavní kandidáty na post prezidenta mítinky v klíčových státech.

Trumpa hlavně v Arizoně, kde o tři procenta prohrává, ačkoli tu před čtyřmi lety o 3,5 % porazil Hillary Clintonovou. Přesně v úterý ale zavítal i do Michiganu, Wisconsinu a Nebrasky, zatímco Joe Biden v Georgii opět vsadil na jediné téma posledních týdnů a měsíců. To, když obvinil svého soupeře, že selhal v boji s koronavirem. Tato stále nudnější rutina by se mu ale mohla nakonec vymstít. Biden sice opakuje, že Trump neposlouchal odborníky a nevypracoval plán, jak zastavit šíření nemoci, ale postupně to začíná vypadat, že nemá jiné téma… Byť připomíná i Trumpovu snahu zneplatnit systém zdravotního pojištění dřívějšího prezidenta Baracka Obamy a s tím i pojištění lidí řazených k rizikovým skupinám kvůli zdravotním problémům. Agentura Reuters napsala, že podle průzkumů Bidenovi v otázce zdravotnictví důvěřuje více Američanů než Trumpovi.

V celonárodních průzkumech Biden nad Trumpem stále drží znatelný náskok, v řadě klíčových států, kde hlasování zřejmě rozhodne o celkovém výsledku voleb, jsou však průzkumy mnohem těsnější.

Experti upozorňují, že vzhledem k velkému počtu korespondenčních hlasů může jejich sčítání trvat dny nebo týdny, takže se může stát, že vítěz voleb nebude vyhlášen během noci po uzavření volebních místností 3. listopadu.

Pokud by Biden získal Arizonu, bylo by to první vítězství demokratického prezidentského kandidáta v tomto státě od roku 1996, kdy tam vyhrál Bill Clinton.

Socialista?

A tak se za svého muže konečně postavila i první dáma Melania Trumpová. V úterý poprvé samostatně vystoupila v předvolební kampani na podporu svého manžela. V projevu v dalším z klíčových států, Pensylvánii, zpochybnila tvrzení Bidena, že by byl lepší prezident a označila ho za socialistu. »Bidenova politika a socialistická agenda by zničila Ameriku a všechno, co jsme tady za poslední čtyři roky vybudovali,« prohlásila. »Musíme udržet Donalda v Bílém domě, aby mohl dokončit to, co započal, a aby naše země mohla dál vzkvétat,« prohlásila v duchu tradiční frazeologie své polovičky.

Nové protesty v Pensylvánii

Stovky lidí již druhou noc řadě v dalším klíčovém státě, v Pensylvánii, demonstrovaly za rasovou spravedlnost poté, co tam policie zastřelila 27letého černocha Waltera Wallace. Policie střelbu zdůvodnila tím, že muž držel nůž, který odmítal pustit. Podle své rodiny ale trpěl bipolární poruchou a při konfrontaci s policií se psychicky zhroutil. Jeho matka policistům před střelbou sdělila, že má psychické problémy, uvedl právník rodiny zastřeleného. »Říkala jsem policii, aby přestala. ‚Nestřílejte na mého syna, prosím nestřílejte na mého syna‘,« uvedla Wallaceova matka Catherine Wallaceová. »Vůbec mi nevěnovali pozornost a mého syna zastřelili,« dodala.

Wallaceův otec vyzval ke spravedlivému vyšetření případu a zároveň zdůraznil, že neschvaluje násilí a rabování, informovala agentura Reuters.

Situace v pensylvánské metropoli Philadelphii totiž podle Reuters do značné míry připomíná protesty v Minneapolisu a v dalších městech, které začaly poklidně, ale v noci přerostly v násilí a rabování.

Kolik lidí bylo v noci zatčeno či zraněno podle ČTK zatím není jasné. Předešlou noc bylo podle úřadů zraněno 30 policistů a zadrženo 90 lidí.

Protesty propukly několik hodin poté, co kolemjdoucí zveřejnil video, na němž dva policisté s namířenými zbraněmi vyzvali Wallace, aby pustil nůž. Ten se k nim přiblížil, následně je slyšet střelba a Wallace se zhroutil na zem.

Na Walterově životě záleželo

Biden v této souvislosti uvedl, že policii podporuje, ale chce se mj. zabývat reformami potřebnými k řešení rasových nerovností. »Naše srdce jsou zlomená kvůli rodině Waltera Wallace ml. a kvůli všem, kteří se potýkají s emocionální tíhou poté, co se dozvěděli o ztrátě dalšího černošského života v Americe,« uvedl Biden na Twitteru. »Na Walterově životě záleželo,« dodal.

