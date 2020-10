Nezapomínejme na minulost, važme si naděje pro budoucnost

Jsou lidé, kteří nechtějí slavit existenci polovičního státu. Snad proto, že jsme bez odporu připustili rozpad republiky, ve jménu které v různých historických obdobích a na různých místech všude po světě prolévali krev její věrní synové a dcery! Československo, jež vzniklo 28. října 1918, už neexistuje, a je tu dnes dost těch, kteří žel pohrdají státní suverenitou, téměř třicet let.

Proto »slavit« asi není ten správný výraz, správné pojmenování. Spíš by se hodilo - nezapomínat (to v každém případě), protože jak pravil Jan Werich: »Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.«

Prostě v teorii i praxi politických režimů platí, že státy se udržují jen na základech myšlenek, na kterých vznikly.

O tom, že jsme, není pochyb. Ale jsme těmi, kterými máme být? Jsme národem Čechů, Moravanů a Slezanů natolik do morku kosti, že jsme odhodláni bránit rodnou zemi proti všemu a všem, co se tu s nekalými úmysly zabydlí a nás odsunou na vedlejší kolej jen trpěných nájemců ve vlastní zemi?

Osmadvacátý říjen rozhodl o naší budoucnosti, určil nám místo, kam v Evropě patříme. Stovky a tisíce vojáků, odbojářů a dalších bezejmenných hrdinů šli zvláště za druhé světové války v ústrety smrti s hrdým zvoláním »Ať žije Československo!«

Hlavně kvůli nim musíme být těmi, kterými být máme. Protože právě jim vděčíme za to, že dnes jsme. Prosím, nezapomínejme na jejich práci, utrpení i smrt. Připomínejme si ji při všech příležitostech. Oni ji přijímali odhodlaně, statečně, s pokorou a vědomím, že nebude zbytečná.

Máme-li na tomto světě nějaké povinnosti, o nichž se nediskutuje, toto je bezesporu jedna z nich. Povinnost vůči minulosti, z níž se zrodila současnost.

A jaká nás čeká budoucnost, to bude v prvé řadě záležet na tom, jak naložíme s onou nadějí. Nedopusťme, aby smrt kohokoli, kdo položil život za svou vlast, byla zbytečná. Není nic, co by toto jednání ospravedlnilo.

Našemu státu přeji do dalších let hlavně pevné zdraví a zodpovědné občany, hrdé na to, že jejich domovem je právě Česká republika.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM