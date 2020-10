Sto dva let

Včera jsme si připomněli sté druhé výročí vzniku naší republiky. Na vzpomínky nebylo moc chuti, koronavirus narušil mnohé v našem životě. Vznik naší republiky byl pro náš národ stěžejní událostí. Zbavili jsme se nadřazenosti Vídně, po tři sta letech jsme konečně měli svůj vlastní stát, který začal fungovat na demokratických principech, kdežto sousední státy, které vznikly po rozbití Rakousko-Uherska, žily stále v totalitních režimech. Byla to jistě zásluha několika faktorů. Dnes je akcentován jen jeden z nich, ale to zdaleka není přesné. Jde o důsledky činnosti zahraniční Masarykovy mise a o aktivitu našich legionářů na třech bojištích světa, především v Rusku.

Byly však i jiné události, které ovlivnily vznik naší republiky. Mám na mysli Velkou říjnovou socialistickou revoluci a její produkt Dekret o míru. Nebýt jí, nezvedla by se revoluční vlna ani v českých zemích, která se projevila nejen ve vzpourách vojáků v Boce Kotorské, Rumburku, atd., revolučně pojatém 1. máji, ve 14. říjnu 1918, aby nakonec vyústila v převrat 28. října. Tehdy skoro týden se válčilo na bojištích, stále existovalo Rakousko a jeho vojenská síla alespoň uvnitř země. Byla tu však určitá skupina vůdců, kteří byli připraveni se postavit do čela politických změn v zemi a skutečně tehdy pod vedením Švehly se o převzetí moci zasloužili. Revoluční síly, které spontánně převrat uskutečnily, připraveny na převzetí moci ještě nebyly. Rakouské soustátí 28. říjnem u nás bylo však zaskočeno a nedokázalo zareagovat. I to byl důležitý faktor. Taková je skutečnost.

Za oněch 102 roků republika prošla řadou problémů a proměn. Připomínám krizi ve třicátých letech, Mnichov, okupaci, socialistickou republiku, rok 1968 i rok 1989 a třicet let kapitalismu s pandemií, která ohrožuje udržitelný rozvoj, kdy tisíce lidí jsou nemocní a desítky umírají na COVID-19. Tento vývoj je třeba zastavit. Proto mě mrzí, že zástupný problém, Prymulova noční schůzka, dokázala ovlivnit boj proti této zákeřné nemoci. Co bude dál, je těžké odhadnout, ale věřme, že naše republika brzy růst počtu nakažených zbrzdí či úplně zastaví. To, myslím si, bude nejlepší dar ke sto druhému výročí vzniku naší republiky.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM