Když opozice neví, co roupama dělat

Pokolikáté už opozice spustila kanonádu proti prezidentovi. Dovolil si poradit podhradí, aby častěji sedělo doma na zadku a více četlo. A podotkl, že podnikatel, který není připraven na zásah vyšší moci, není dobrý podnikatel.

Jenže čtení, jak známo, moc nevynese. To ještě spíš sedění na penězích.

Podnikání není jen zisk, ale taky ztráta. Když vše klapalo, politictvo, podnikatelstvo, herectvo a jiné umělectvo volalo: »Méně státu!« Když mlýny přestaly klapat, politictvo, podnikatelstvo, herectvo a jiné umělectvo volá: »Více státu!« Tím myslí víc státních dotací, náhrad, úlev všeho druhu, víc toho, čemu se za komančů říkalo solidarita.

Ač to nechtějí a ani nesmějí přiznat, podvědomě vlastně volají po socialistickém státu, který záplatoval, co se kde protrhlo, až nakonec prozáplatoval.

Jenže – nejen vojna není kojná. Kapitalismus se umí tvářit jako mílius, ale v případě potřeby vycení vlčí tesáky.

Nechte maličkých firem přijíti ke mně!

I mně je líto oblíbené hospůdky. Pivo sice patří všem, avšak hospody řetězcům. Naše fešná a hbitá číšnice možná přijde o práci, snad dostane od státu bakšiš, ale onu hospůdku vlastní majitel několika hospůdek, hospod a restaurací, a ten už je dávno za vodou, ne-li za mořem. A jestli se neposichroval, pak opravdu není dobrý podnikatel.

Koneckonců pojišťovny nás snad nedřou zbytečně!

Nejhlasitěji křičí herci. Není divu, třeba takový Töpfer ve svém seriálu na podřízené četníky imrvére ječí.

Před zavřenými divadly budou na plný pecky svítit lampy, přidá se rovněž Petřín. »Umělec« Kintera rozsvítí kvůli zaraženému Festivalu digitální a kreativní kultury rozhlednu. To budou kreace, ale kdo je zaplatí? Plýtvat proudem, a ještě si na to svítit?

Tatíčku státe, postarej se o svoje ke křížku přilézající dítky!

Tak zvaná Velká krize se svého času s nikým nebabrala: »Chudej, bohatej, vemte je íbršvunkem!« Jenže bohatí tu nakládačku přežili ve zdraví.

Jak k tomu ale přijdu já? Vir nevir, vydání vlastních knih si musím zaplatit. Stát zřejmě nečte. Správně nás Zeman všechny žene domů číst!

A možná se bůh na tu pejchu už nemohl dívat! Jak prorokoval Haškův moudrý ovčák: »Však von vám pánbůh ty milijóny vomaže vo hubu!«

P. S.: Deník Metro hrdě oznamuje Čecháčkům: »Nejbohatší Češi mají 1,3 bilionu.« A rádio hlásí: »Protože nepřijíždějí cizinci, bezdomovci přijdou o peníze z žebrání.«

Pánové, to jste to za těch 31 let dopracovali!

Karel SÝS