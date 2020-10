Ilustrační FOTO - Pixabay

Velké stavební firmy neočekávají propad

Klíčové stavební společnosti letos pokles tržeb většinou nečekají, pokud však ano, tak v pozemním stavitelství. Jako největší problémy uvádějí náklady na zajištění bezpečnostních opatření proti šíření koronaviru, dlouhé čekání na testy, přejezdy přes hranice, onemocnění nebo karanténu pracovníků.

Vyplývá to z odpovědí firem na dotaz ČTK. »Propad tržeb nečekáme a rovněž nečekáme pokles ani v oblasti provozního hospodářského výsledku. Čísla budou obdobná jako loni. Největší problém je neustálé testování našich lidí a přejezdy přes hranice, zejména na Slovensko a do Německa. Je to sice nepříjemné, ale dodržujeme přísná hygienická pravidla. Nestěžujeme si a držíme se,« uvedl mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

Výrobně - technický ředitel společnosti Swietelsky František Fryš řekl, že firma je na tom zatím relativně dobře. Nemá nijak drastické postižení pandemií nebo zvýšenou nemocnost u pracovníků. »Naše závody a kapacity jsou nyní téměř v plném nasazení. Stav zakázky je i díky její zásobě ještě z nekrizového období slušný. Změna v tržbách v letošním roce bude v řádu jednotek procent a věřím, že kladná. Ale vše závisí rovněž na počasí a na zimním období,« doplnil Fryš.

Swietelsky má účetní období od dubna do konce března. Zpřísněná vládní opatření se podle Fryše projeví v každodenním životě a promítnou se i do pracovních výkonů. »Vše se komplikuje, zpomaluje, ale je to nutné. Komplikované jsou třeba stravování kolegů na stavbách, na stavbách venku, zajištění desinfekce, doprava na pracoviště a nutná všeobecná opatrnost. Samozřejmě toto vše způsobí zvýšené náklady a nároky na nás všechny,« uvedl dále Fryš.

Podle mluvčí Strabagu Edity Novotné se změna tržeb v přímém důsledku opatření proti šíření koronaviru odhaduje obtížně. Jak uvedla, dopady koronavirové krize firma vnímá především v pozemním stavitelství, kde předpokládá meziroční pokles tržeb o osm až deset procent. »V dopravním stavitelství pokles tržeb neočekáváme, neboť útlum na straně veřejných zadavatelů, kteří jsou v tomto sektoru dominantní, v letošním roce nenastal. Průběh staveb momentálně nejvíce komplikují onemocnění či karantény pracovníků na jednotlivých stavbách. Tato situace klade zvýšené nároky na úpravu organizace staveb, flexibilitu a plánování,« uvedla Novotná.

Mluvčí společnosti Skanska Ondřej Šuch sdělil, že firmě největší problémy zatím nezpůsobuje koronavirus jako takový, ale doprovodné problémy. Zaměstnancům podle něj například trvá často několik dní, než se vůbec dostanou na testy. »Takže i pokud je výsledek negativní, jsou předtím v karanténě zbytečně. Týká se to zatím řádově desítek pracovníků, často jde ale o experty, bez nichž nelze provádět specializované činnosti například v dopravním stavitelství,« řekl Šuch. Pro firmu je podle něj navíc klíčové Slovensko, Skanska mezi oběma zeměmi sdílí experty na stavbu mostů, železnic či betonových vozovek.

Podle mluvčího Hochtief CZ Michala Taliána současné omezení a komplikace na firmu zatím přímý dopad neměly. »Všechny stavby i se zavedenými opatřeními zůstávají v realizaci. Uvidíme ale, co se bude dít v příštích měsících a jak bude ovlivněn začátek příštího roku. Stavebnictví obecně nereaguje na pozitivní či negativní změny příliš pružně, takže se případné dopady projeví až s větším časovým odstupem,« dodal Talián. Hochtief podle něj plánuje meziroční pokles tržeb o pět procent.

