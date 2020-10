Autonomní vůz Uberu Volvo XC90 v San Franciscu. FOTO - Wikimedia commons

Na samořiditelná auta si ještě počkáme

Auta, která se řídí sama… Občas proběhne médii zpráva o více či méně úspěšném testu, ale ve skutečnosti mají řidiči problémy i s o několik úrovní nižší automatizací, třeba s asistentem jízdy v pruhu. Reálné je v dohledné době použití samořízených vozidel například v lomech nebo v povrchových dolech a v zemědělství, prostě v místech, kam nemá přístup veřejnost. Bruselská zelená nomenklatura se však už nemůže dočkat zářných zítřků…

I proto se nedávno konalo setkání ministrů členských zemí EU, zástupců Evropské komise a průmyslu v rámci platformy »High Level Meeting on Connected & Automated Driving«, která se zabývá koordinací rozvoje propojeného a automatizovaného řízení v Evropě. Tématem jednání byly například otázky sdílení dat mezi jednotlivými státy, regulatorní přístup k automatizaci v dopravě, ale i téma etiky ve vztahu k fungování autonomních vozidel, uvedlo ministerstvo dopravy v tiskové zprávě.

»Česká republika patří mezi země, které v rámci autonomní mobility udávají v Evropě trend. Důkazem je i to, že Ministerstvo dopravy se podílelo na přípravách tohoto setkání a v rámci společných výstupů ze setkání byly využity i podklady z prací Etické komise pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR, zřízené při Ministerstvu dopravy,« uvedl Václav Kobera, ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů a kosmických aktivit, který na setkání zastupoval Českou republiku.

Diskutovalo se o třech stěžejních tématech: Zaměření na člověka v rámci rozvoje autonomní mobility, Data a jejich sdílení a Regulatorní přístup k automatizaci v dopravě.

Legislativa

Řidiči, kteří už nemusejí mít ruce na volantu a nohy na pedálech, a automobily, které zjišťují, co se děje v bezprostředním okolí kolem vozidla a díky senzorům, kamerám, skenerům sledují situaci v silničním provozu a automaticky vyhodnocují dopravní situaci: to slibuje automatizované řízení.

Jednání ministrů zhodnotilo také dosavadní vývoj v oblasti regulace, a to jak na úrovni EU, tak Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), v jejímž rámci byl v červnu 2020 přijat návrh na nařízení týkající se schvalování vozidel s automatizovaným systémem udržování jízdy v pruzích. Při jednání byl zmíněn i aktuální stav právního rámce v ČR.

Jednání v tomto formátu probíhají pravidelně a další se uskuteční v roce 2021.

Etická komise

Ministerstvo dopravy, které aktivně rozvíjí oblast autonomní mobility, se rozhodlo zřídit Etickou komisi pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách ČR.

Hlavními oblastmi, kterými se bude Etická komise zabývat, jsou například interakce člověka a stroje, problematika chování umělé inteligence v případě nehod, dostupnost a bezpečnost sdílených dat či otázka odpovědnosti za použitý software a infrastrukturu v podmínkách ČR. Velmi důležitým tématem je interakce silničních a drážních vozidel. Odborné závěry komise tak budou postihovat nejen výlučně silniční dopravu, ale i další druhy dopravy, třeba železniční.

Kde se bude testovat

V rámci podpory rozvoje autonomní mobility už vznikl Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu. Katalog vznikl v rámci projektu realizovaného Centrem dopravního výzkumu a nyní dochází k jeho spuštění. Má to velmi zrychlit a zefektivnit testování v běžném provozu. Je v tom ale háček – skutečně autonomní vozidla zatím zůstávají písní budoucnosti. Pro nejbližší roky se počítá maximálně s rozšířením systému pro jízdu v pruzích po dálnici, kterou už dnes řada seriových aut dokáže. A řidič stále ještě musí být schopen převzít řízení. Katalog obsahuje detailními informace o vybraných silnicích a dálnicích v ČR, je tvořen dvěma oblastmi o celkové délce přes 1500 km. První se nachází v Čechách a zahrnuje města jako Praha či Ústí nad Labem, druhá je na Moravě a ve Slezsku a pokrývá mj. místní komunikace v Brně a ve Zlíně.

Srážka s realitou

Jako třešničku na dortu přinášíme dva příspěvky z jednoho internetového diskusního fóra. Oba se týkají asistenta jízdy v pruhu:

V novém Volvu XC 60 při zkušební jízdě mě ta signalizace vyděsila, stejně jako pištění, když jsem se míjel v zatáčce s protijedoucím autem dle mne naprosto běžně bezpečně , dle signalizace nebezpečně. Také když jedu s vozem manželky jiné nejmenované značky a projíždím v Brně Pisáreckým tunelem směrem na Žabovřesky, kde se 4 pruhy postupně sjíždí do jednoho - takže tlačenice, tak mám výstražné zvuky ze všech stran zepředu, zezadu, z obou boků, ze všech rohů - no to bych Vám přál zažít - takže musím to ignorovat a radši koukat na cestu.

Každá značka má tohle řešené jinak. Tesla vás nemilosrdně pošle do svodidel, Volvo píská, u BMW to kromě vibrátoru spojeného s volantem nefunguje vůbec a u Audi a Mercedesu by to docela šlo, kdybyste se nemuseli přetahovat s volantem při běžném přejíždění z pruhu do pruhu a nevypínalo se to po 25 sekundách. Takže paradoxně nejlíp to má řešené Kia, jen ta zase kličkuje od čáry k čáře, takže všímavý český udavač hned volá na policii…

(ng)

FOTO - archiv