Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ústecký kraj dokoupí autobusy

Rada Ústeckého kraje schválila úvěr ve výši 600 milionů korun pro Dopravní podnik Ústeckého kraje na dokoupení autobusů.

Ústecký kraj naposledy pořídil několik desítek autobusů a další chtěl koupit. Antimonopolní úřad ale nákup zastavil a kraj si je musel pronajmout. Teď chce společnost dokoupit zbývající vozidla, řekl ČTK a Českému rozhlasu náměstek hejtmana Jaroslav Komínek (KSČM).

»Autobusy můžeme koupit na základě toho, že nám Nejvyšší soud dal zapravdu, že jsme postupovali správně ohledně výběrového řízení na pořízení autobusů,« uvedl Komínek s tím, že společnost bude potřebovat autobusy od 1. února. Do té doby je chce zakoupit.

Náměstek hejtmana Jaroslav Komínek (KSČM).

Část miliardového úvěru kraji propadla, Komínek řekl, že právě z toho důvodu rada schválila další. »V tuto chvíli jsme požádali úvěrové domy, aby nám nabídly nové smlouvy. Tím, že dopravní společnost je nyní v jiné situaci, tak nepotřebuje ručení kraje, to znamená, nepotřebuje, aby to schvalovalo zastupitelstvo, takže je to pouze v kompetenci rady a rada k tomu dala souhlas,« doplnil Komínek.

Rada schválila úvěr na sklonku svého období. Náměstek uvedl, že jde o procedurální krok. »Zastupitelstvo historicky dalo souhlas se vznikem dopravní společnosti a s tím, že dopravní společnost má zabezpečovat na nějakém území kraje dopravní obslužnost. My pouze konáme, co nám uložilo zastupitelstvo,« dodal Komínek.

Opoziční zastupitel a pravděpodobně budoucí náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS) řekl, že chápe rychlý nákup autobusů, protože jejich pronájem se značně prodraží. »Nicméně to mohli 14 dní vydržet,« doplnil. Dodal, že dopravní společnost je dlouhodobě ztrátová a v nadcházejícím volebním období jde o jednu z prioritních věcí, na kterou se nové vedení chce zaměřit.

(ng)