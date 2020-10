Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Proti bulvárním praktikám České televize

KSČM vyzvala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby zasáhla proti neetickým postupům redaktorů České televize, konkrétně v pořadu 168 hodin.

V neděli 18. října 2020 odvysílala Česká televize na kanálu ČT1 v publicistickém pořadu 168 hodin reportáž nazvanou Selhání státu. V této reportáži zazněl i předtočený rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Ta po již ukončeném rozhovoru, mimo objektiv kamery, při neformálním hovoru s lidmi z televizního štábu, řekla: »To je bordel, co ten Babiš udělal, a teďkon to všichni musíme slíznout. To je debil. Pardon, s prominutím. Děkuju. Nashle.« Dramaturgyně a moderátorka pořadu Nora Fridrichová však tuto poznámku zachycenou ruchovými mikrofony zařadila do vysílání, jako rádoby senzaci. Premiér Andrej Babiš věc nekomentoval.

KSČM je šokována především bulvárním a neetickým postupem veřejnoprávní televize. »KSČM je toho názoru, že Nora Fridrichová tímto laciným a navýsost bulvárním chováním nepřípustně porušila status veřejnoprávního média,« řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip a dodal, že napsal v této věci i stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Podle Filipa součástí veřejné služby nesmí být bulvární a neférové novinářské praktiky.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Podle Filipa postupy použité Norou Fridrichovou v pořadu 168 hodin jasně odporují ustanovením Kodexu České televize. Filip upozornil, že v článku 5.13 tohoto kodexu se uvádí, že Česká televize může získávat informace jen za použití poctivých a právním řádem dovolených postupů. V článku 16 jsou pak vymezena pravidla pro natáčení nebo nahrávání bez vědomí snímaných osob. Za natáčení skrytou kamerou nebo skrytým mikrofonem přitom kodex výslovně uvádí rovněž situace, kdy sice snímaná osoba kameru nebo mikrofon vidí, ale důvodně se domnívá, že nejsou uvedeny do provozu. Česká televize se podle předsedy ÚV KSČM ve zmiňovaném pořadu dopustila neakceptovatelného úskoku, pro který neexistuje omluva. Úskoku se přitom dopustila nejen vůči ministryni, ale i vůči divákům, když - v rozporu s vlastním kodexem – nesplnila svou informační povinnost a neupozornila je na použití skryté kamery a skrytého mikrofonu.

»Jsme přesvědčeni, že se jedná o hrubé porušení slušnosti a korektnosti. A to navíc veřejnoprávním médiem placeným z peněz českých daňových poplatníků. Toto hrubé porušení slušnosti a korektnosti je zároveň možno vnímat i jako bezprecedentní útok na politický systém parlamentní demokracie,« řekl Filip.

Filipa rozčílila i obhajoba Nory Fridrichové poté, co na kauzu jejích praktik upozornila některá média. Fridrichová tvrdila, že politik musí počítat s tím, že mikrofony jsou zapnuty neustále. »To je nejen zákeřné a matoucí. Nepřípustně a manipulativně to kategorizuje občany a vytváří dojem nerovnoprávnosti občanů před zákonem. Navíc svědčí o neochotě pracovníků ČT podřídit se nezákladnějším pravidlům slušného jednání a respektu k osobnosti člověka, který s dobrou vůlí odpovídá na její otázky,« prohlásil Filip.

KSČM se podle Filipa rozhodla ozvat i přesto, že Maláčová je členkou jiné politické strany a někdo by si mohl myslet, že celou věc budou komunisté sledovat s jistým pobavením, nebo dokonce škodolibostí, když nejde o ně. Podle Filipa se však komunisté rozhodli do věci vložit z principu. KSČM by stejně razantně protestovala i v případě kohokoli jiného, kdo by se ocitl v pozici podvedené ministryně. Ve věci podobných neetických praktik, obzvlášť na obrazovkách veřejnoprávní televize, již totiž musí být konečně zjednána náprava a je úplně jedno, že tentokrát byl obětí zrovna někdo z jiného politického tábora. »Nemůžeme a nebudeme nadále přihlížet tomu, jak se z největšího a nejvlivnějšího českého média stává bulvární stoka, plná zášti, nenávisti a neprofesionality. Stoka užívaná k likvidaci neznámo kým vybraných politiků nebo dalších osob veřejného života,« uvedl kategoricky Filip.

Stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání mají Haló noviny k dispozici. Píše se v ní mj. »KSČM žádá o posouzení předmětné reportáže a o případné vyvození potřebných zákonných kroků.«

Ač je stížnost primárně adresována hlavní mediální radě, KSČM ji poslala i na adresu Rady České televize, která dozírá přímo na ČT, a obsahuje i apel přímo na ni. »Žádáme Radu ČT, aby v souladu se svými kompetencemi prosadila u generálního ředitele České televize okamžité akceptování nejen závazného Kodexu ČT, ale i profesionalizaci dramaturgie a režie ve zmiňovaném pořadu, jakož i dodržování zákona jako takového. Natáčecí podrazy nemohou být normou kvality veřejnoprávního média,« uvádí se ve stížnosti.

