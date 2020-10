Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Strach z viru se má změnit v respekt

Prezident republiky Miloš Zeman přijal na zámku v Lánech demisi ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) a jeho nástupcem jmenoval lékaře Jana Blatného (za ANO).

Dětský hematolog Blatný dosud působil jako náměstek ředitele Fakultní nemocnice Brno, jako lékař se specializuje na léčbu dětí s poruchami srážlivosti krve. Zeman po ceremoniálu řekl, že přijal Prymulovu demisi. »Na rozdíl od útěšné komunity zkoumající například hemofilii, je politika nesmírně krutá záležitost. A politik, kterým je ministr, je vystaven útokům, které si vědec ani nedokáže představit. Dokonce jsem vám říkal, že přecházíte z parku do džungle,« přiblížil Zeman obsah úterního jednání s Blatným.

Dodal, že obdivuje jeho odvahu. »A oceňuji ji. Vážím si též toho, že jste se rozhodl pana Prymulu jmenovat svým spolupracovníkem v boji proti epidemii. Zde nerozhodují tituly ani funkce, ale upřímná snaha epidemii potlačit,« uvedl. Podle dřívějších informací má být Prymula součástí expertního týmu, který doporučuje protiepidemická opatření. S odkazem na schůzku, kvůli které musel po mediální štvanici skončit Prymula, poradil prezident novému ministrovi, aby nechodil na pražský Vyšehrad. »Je tam nebezpečno,« řekl Zeman.

Hlavní úkol pro sebe a resort zdravotnictví vidí nový ministr v potřebě změnit vnímání situace a nálady ve společnosti. Strach z viru, který lidi paralyzuje a rozděluje, je potřeba přeměnit v respekt, řekl po svém uvedení do funkce. Podrobnosti chce představit na tiskové konferenci.

Vládou přijatá opatření pro zmírnění šíření epidemie nebude podle něho třeba zásadně zpřísňovat. Lidé je ale musejí respektovat. »Nemůžu vám hned po svém nástupu říct, co udělám. Ale můžu vám slíbit, že rozhodování bude založené na datech, která budou sdílená a musí být všem srozumitelná,« uvedl.

Zásadní věci, které se podle něho teď řeší, je kapacita nemocnic a personálu. »Je velice dobře, že se budují obě polní nemocnice. Zatím se nezdá, že by bylo potřeba další podobné externí kapacity budovat,« dodal. Jako jednu z prvních věcí chce s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) řešit případné znovuotevření škol. »Je potřeba na základě dat, která máme, zjistit, jestli to (uzavření škol) má zůstat, nebo se to má změnit,« dodal.

Nabídku, aby se stal ministrem, považoval za výzvu a něco, kde může pomoci. »Jsem nestraník a o politickou část této otázky jsem se příliš nezajímal,« uvedl.

Služby bývalého ministra Romana Prymuly chce Blatný dál využívat, protože je podle něho skvělý odborník. Sejde se s ním a dohodnou se, jak budou spolupracovat. Blatný také na první tiskové konferenci vyvrátil dosavadní informace zveřejněné jeho jménem na Twitteru. Zdůraznil, že je nepsal.

