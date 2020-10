Labouristé obětí proizraelského diktátu

Britští labouristé skandálně pozastavili členství svému bývalému levicovému předsedovi Jeremy Corbynovi kvůli jeho komentářům k úřední zprávě, podle níž se tato opoziční strana za Corbynova vedení nedokázala vypořádat s údajným antisemitismem ve svých řadách.

Nový středový vůdce labouristů Keir Starmer se za to absurdně omluvil, zatímco Corbyn zprávě vyčetl, že problém z politických důvodů zveličuje.

Corbyn má po dobu vyšetřování pozastavené členství ve straně a v jejím poslaneckém klubu, a to kvůli svým vyjádřením a neochotě je následně odvolat, uvedla agentura Reuters s odvoláním na vyjádření labouristů.

Jeremy Corbyn. FOTO - Wikimedia commons

Tzv. komise pro rovnost a lidská práva shledala vážná pochybení v přístupu vedení strany k zvládání antisemitismu (ve skutečnosti šlo veskrze o oprávněný antisionismus) a vyřizování stížností na toto téma. Vyšetřování komise přitom začalo ještě v době, kdy labouristy vedl Corbyn a přispělo k porážce strany v loňských prosincových volbách.

Corbynovo vedení bylo poznamenáno ustavičnými smyšlenými stížnostmi na antisemitismus ve straně a kritikou předsedova přístupu k těmto stížnostem, připomíná Reuters.

Starmer si nyní naprosto nehorázně sype popel na hlavu: »Pro stranu je to den hanby. Zklamali jsme židovské občany. Je mi opravdu líto způsobeného zármutku a utrpení,« řekl Starmer, který byl přitom ve vedoucí funkci i za Corbyna. »Je to neomluvitelné a vypadá to spíš jako výsledek neochoty čelit antisemitismu než neschopnost,« přisadila si Caroline Watersová, která zmiňovanou komisi vede.

Corbyn podle ČTK uvedl, že antisemitismus pokládá za »naprosto odporný, nesprávný a zodpovědný za některé z největších zločinů« v dějinách lidstva. Prohlásil, že jako předseda strany byl odhodlán vymýtit rasismus a antisemitismus v každé podobě. Uvedl také, že proto neakceptuje všechna tvrzení zprávy, která z politických důvodů zveličila rozsah problému.

Strana soc. dem. charakteru, která od roku 1997 vládla Británii 13 let pod vedením středově orientovaných Tony Blaira a Gordona Browna, se za nového předsedy Starmera snaží udělat tlustou čáru za Corbynovou levicovou érou, kterou ukončila porážka od konzervativců Borise Johnsona ve zmiňovaných volbách. Starmer se snaží vypořádat s minulostí, aby strana mohla uspět v příštích volbách, plánovaných na rok 2024. Faktem je, že Corbyn se svým programem autentické levice, kdy se nebál mluvit ani o socialistické budoucnosti Velké Británie, většinu Britů poněkud vylekal. Na jeho progresivní přístup nebyli dosud připraveni…

Nový lídr ale volí falešnou cestu. Navíc v červnu propustil ze svého týmu Rebeccu Longovou-Baileyovou, která byla odpovědná za otázky vzdělání. Důvodem jejího nuceného odchodu bylo, že podle Starmera sdílela článek obsahující údajnou antisemitskou konspirační teorii. Zmíněný článek se týkal okolností smrti amerického černocha George Floyda, který byl surově zabit při zatýkání v Minneapolisu. Bělošský policista mu několik minut klečel na krku, i když Floyd prosil o pomoc, protože nemohl dýchat. V článku se tvrdilo, že americká policie se techniku klečení na krku zatýkaných naučila od izraelské tajné služby. Že by to mohla být minimálně alespoň zčásti pravda, to Starmera ovšem pro jistotu ani na okamžik nenapadlo…

