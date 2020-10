Co vše nám řekli v projevech

28. říjen mnohé inspiroval k projevům s obsahem, pravda, různým. Demonstrace, která opět nedodržela počet osob, a často ani roušky. Kolik bude nově nakažených? Do centra Prahy přišel bez roušky exprezident Václav Klaus. Jde o zvláštní druh protestu či hazardu se zdravím.

Premiér poděkoval všem za práci a obětavost. Doporučil nám zůstat doma, obejmout manželku, děti, manžela, rodiče, zapomenout na omezení v rámci koronaviru a pustit si třeba seriál. Někdy to ale nejde, starosti a obavy nedovolí zapomenout.

Přesto se najdou ti, kteří nedodržují nařízení bez ohledu na ostatní. Když má být na demonstraci sto osob, proč je jich tam jednou tolik? Pro ně neplatí žádná pravidla, která jiní dodržují? Tito »odvážní« by měli nahlédnout do nemocnic a vidět pacienty bojující o život, lékaře a sestry na pokraji sil. O tom, jakou budeme mít vládu, nerozhoduje křik a urážky na ulici, ale řádné volby. Není už čas udělat přítrž nezodpovědným jedincům, ohrožují každého z nás a v tomto ani nejlepší seriál nepomůže. Je to úkol pro reálného člověka a věřte, že jeden z nejnáročnějších v současné době.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny