Čistá voda, která zapáchá

»Neplač, povídám ti, neplač. Ty se chceš polepšit? To se ti, chlapečku, tak lehce nepodaří. Teď pláčeš, a až se odtud vrátíš do cimry, zas budeš stejně takový lump jako předtím.« Feldkurát Katz ke Švejkovi.

»Demokratická« opozice po dlouhou dobu lila špínu na Babišovo ANO. Teď do kbelíků natočila čistou vodu, která má dočasně opláchnout povrch české politické scény.

Doba je těžká, vláda ať za nás udělá potřebnou práci a pak ji setneme. Tak čte chování opozice ministr vnitra Hamáček.

Opozice udělala vše pro vytvoření dojmu, že Babišova vláda není kompetentní, nezvládá a všude šíří chaos. To je propaganda na úrovni politruka, jehož výkon charakterizoval v Tankovém praporu desátník Střevlíček: »Ten si tak nasral do krku, kamaráde, až mu hovna tečou po bradě.«

Krize COVID-19 má dvě roviny, zdravotní a politickou. Nákazu lze potlačit ochrannými opatřeními a reorganizací zdravotní péče. To vše za velké peníze.

Babišova vláda byla kritizována, že během jarní fáze »zastavila ekonomiku«. Výsledkem byl velmi nízký počet zemřelých. Je třeba vědět, že česká vláda nemůže ovlivnit skoro nic, protože nám doma patří velmi málo. Škodu, Kiu, Hyundai i PSA zastavili jejich vlastníci. Na ně jsou navázáni subdodavatelé, kteří museli přerušit výrobu, protože nemohli vyrábět na sklad.

V politické oblasti se objevilo nové heslo: »Musíme chránit ty nejzranitelnější.« Ne děti, bezdomovce a chudé (tedy těch 10 % současné populace ČR), ale starší občany.

V Česku se v první vlně podařilo udržet úmrtnost spojenou s koronavirem na statisticky nevýznamné úrovni. Jestliže za půl roku zemře v ČR ze všech příčin zhruba 60 000 lidí, pak 609 úmrtí připisovaných za toto období nemoci COVID-19 představuje jedno procento z celkového počtu zemřelých. Toto číslo vedlo k úvahám, jakou cenu má lidský život a rovněž zda jsou lidská práva cennější než lidský život.

Politici jsou samozřejmě jen fasáda. V pozadí si svoji politickou polívčičku přihřívají lidé, kteří se často chovají jako absolutní debilové. Rektor Karlovy Univerzity a s ním děkan 1. lékařské fakulty KU (oba tituly obložení lékaři) povolili seznamovací večírek studentů medicíny ve Faustově domě. To se stalo 1. 10. 2020, tedy v době, kdy se již rozbíhala druhá vlna. Nakazilo se tam několik desítek lidí.

V Česku ale jde o něco úplně jiného. Program Antibabiš byl evidentně povýšen nad Anticovid.

Smečka chrtů, ženoucí se za vidinou moci, musí pečlivě vážit, aby nedala Babišovi kredit za případný úspěch. Na druhé straně se nesmí stát žábou na prameni. Čím bude hůř, tím bude lépe pro další volby. Pokud totiž současná vláda zvládne i druhou fázi pandemie, bude ve sněmovních volbách v roce 2021 těžko k poražení.

Opozice tedy volí taktiku nepřímého zpochybňování vládních opatření. Měli bychom opatření dodržovat, říká, aby hned v další větě dodala, že je nemůže prosazovat vláda, která nemá dostatek důvěry mezi občany a pokory.

Chceš se polepšit, vládo? To se ti tak lehce nepodaří. Fňukáš, málo se omlouváš a málo prosíš. A tak to může jít dál a dál.

Jenže vláda není od toho, aby se doprošovala a omlouvala lidu, že nemůže do hospody. Má vládnout, ale v Česku nemá sílu cokoli vymáhat.

Když je nejhůře, opozice si zahraje na pejska a kočičku. Do politického rendlíku vhodí obvinění Babiše z marketingu, přidá špetku lidských práv (i zpívat u nás zakázali!) a obsah nechají skrápět upřímně, ale opravdu upřímně roněnými slzami politologů. Přátelé z ČSSD a nepřátelé z KSČM, opustili jste levicovou parketu. To vám voliči nezapomenou. Je nejvyšší čas, abyste podporu vlády zrušili. Hamáček a Filip snad nejsou tak blbí, aby na to skočili. Opozice naplnila kyblíky od politických výkalů čistou vodou, ale smrad zůstává.

Jiří JÍROVEC