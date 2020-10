Důstojník protiletecké obrany Vjačeslav

Neznámí hrdinové dnešní Ukrajiny

Rád bych vám poskytl pár zajímavých a nových informací, které jsem objevil při pátrání nezávislé žurnalistky Jany Jerlašové a jejího kolegy Maxe van der Werffa z Bonanza Media okolo sestřeleného Boeingu MH17. Jedná se o výpověď svědka, kterého nechci jmenovat celým jménem, ale také jeho výpověď, která sice žádnou přímou návaznost se sestřelením letadla nemá, ale přesto Ukrajinská tajná služba (SBU) z tohoto svědka chtěla doslova vyrobit viníka sestřeleného boeingu MH17. Pro všechny ty, co nemají možnost zhlédnout dokumentární film s jeho výpovědí, jsem s dovolením použil překlad titulků do češtiny. Právě jeho výpověď stojí za to si poslechnout, vlastně v tomto případě přečíst, neboť jsem využil překlad dokumentu. Z výpovědi se dozvíte, jak ukrajinská vláda postupuje při běžném vyšetřování a také jak přistupuje k případu sestřeleného letadla MH17. Jak spekuluje, hledá viníka, mučí, týrá a bije vězně do bezvědomí, až mu způsobí trvalé následky.



Varoval před zabíjením nevinných



Hlavní postava našich informací je svědek Vjačeslav, který v současné době žije v Ruské federaci, ale původně, než byl zatčen Ukrajinskou bezpečnostní službou SBU, žil na Ukrajině v Poltavské oblasti. Novinářka Jerlašová na tohoto svědka narazila při pátrání po indiciích sestřeleného letadla MH17 a rozhodla se s Vjačeslavem udělat interview. Ten byl v roce 2014 zatčen za to, že když vypukla válka na Donbasu a on se dozvěděl, jak ukrajinská armáda záměrně bombarduje z letadel směrem na Donbas civilisty včetně dětí, rozhodl se varovat obyvatele Donbasu před nálety. Tajná služba SBU Vjačeslava později zatkla, a byl také vyslýchán JIT (Mezinárodní tým vyšetřovatelů), což je komise pro vyšetřování případu sestřeleného Boeingu MH17 na ukrajinském území

Zde je tedy přepis výpovědi otázek a Vjačeslavových odpovědí z interview dokumentárního filmu společnost Bonanza Media: ZAČÁTEK FILMU: 00:03 Vjačeslav: Mluví se mi velmi těžce. Schopnost mluvit se mi ještě neobnovila. První měsíc jsem byl v nemocnici. Mohl jsem jen mručet.

00:26 Jerlašová: Poprvé jsem o člověku z vesnice Minovka z ukrajinské oblasti Poltava, kterého se ukrajinská tajná služba pokoušela spojit s havárií malajsijského Boeingu, slyšela od holandského novináře Stefana Becka.

00:39 Jerlašová: S Vjačeslavem se novinář Beck setkal před dvěma roky v Doněcku, kde se postarší muž ocitl díky výměně vězňů po víc než dvou letech soužení v ukrajinských věznicích. Vjačeslav tenkrát nemohl své jméno zveřejnit, natož promluvit na kameru. Tehdy vyprávěl Stefanovi svůj příběh pod podmínkou zachování anonymity.

01:04 Jerlašová: (Jerlašová přichází k domu) Mohu dál?

01:06 Jerlašová: Dnes, když bývalý vězeň SBU žije v Rusku a cítí se bezpečně a lépe, mohu konečně jeho příběh zveřejnit.

01:16 Vjačeslav: Po puči na Ukrajině, po Majdanu, jsem nemohl zůstat klidný, když jsem viděl, co se děje. Moc v zemi uchvátila agresivní menšina a diktovala své vlastní podmínky. Viděl jsem, jak se místní a oblastní správy zmocnili bandité.

01:47 Jerlašová: Proč bandité? Proč jim říkáte bandité?

01:50 Vjačeslav: Protože konali tak strašně děsivě a protizákonně. 02:00 Jerlašová: Shazovali bomby?

02:02 Vjačeslav: Zrůdy!

02:06 Text na obrazovce: »2. června, 2014 Lugansk: při náletu AFU zabito 9 civilistů.«

02:11 Jerlašová: Navíc Vjačeslav, penzionovaný důstojník sovětské armády, nemohl zůstat klidný k vojenskému konfliktu na východě Ukrajiny, kde umíralo hodně civilistů, jeho krajanů.

02:23 Vjačeslav: Když jsem na vlastní oči viděl, jak (ukrajinský) útočný letoun SU-25 bombardoval budovu městské správy, když jsem viděl mrtvoly nevinných civilistů, byla to pro mne poslední kapka. Ukrajinští vojáci se v mých očích stali zločinci.

02:51 íitulek na obrazovce: »15. července 2014 Snežnoje: letecký úder AFU zabil 12 civilistů«

02:58 Bombardéry létaly přes vesnici, kde jsem žil. V té době jsem byl po celý čas doma se zlomenou nohou. Tak jsem viděl, jak létaly do zóny, kde se bojovalo, s plným nákladem bomb a raket a vracely se bez nich.

03:25 Vjačeslav: Vzlétaly z letišť v Poltavě a Mirgorodu. Občas letěly ve výšce pouhých sto metrů; vyděsily domácí zvířata, jak přelétaly nad hřebeny střech. Létaly ve dvou nebo ve třech.

03:59 Vjačeslav: Když letěly směrem na Charkov, znamenalo to, že mířily na Lugansk, když to bylo směrem na Krasnograd, byl cílem Doněck. Tak jsem to chápal.

04:18 Vjačeslav: Viděl jsem video na internetu, kde jsem se dozvěděl: Kdo chcete pomoci Donbasu, kontaktujte nás telefonicky. Zavolal jsem na to číslo. Odpověděla mi žena jménem Klaudia. Byla to poslankyně lidové rady. Diskutovali jsme spolu, jak jim předám informace o ukrajinských stíhačkách letících směrem k nim, aby chránili civilní obyvatelstvo Donbasu před bombardováním. Nejprve jsem předal informaci jí. Ona mne potom přesměrovala na druhé kompetentní osoby.

05:03 Jerlašová: Letěly nějaké ukrajinské bitevníky nad bojovou zónu 17. července 2014?

05:09 Vjačeslav: Ano. Letěly toho dne také. Tryskáče SU z Mirgorodu letěly na Doněck. 05:21 Jerlašová: Jste si jistý? 05:22 Vjačeslav: Ano.

05:23 Jerlašová: Kolik tryskáčů? 05:25 Vjačeslav: Sedmnáctého letěly v páru, dva tryskáče.

05:29 Dokázal jste poznat, že to jsou SU-25, nebo to mohl být jiný typ?

05:34 Vjačeslav: Jsem důstojník protiletecké obrany. Je mojí povinností znát typy. Mohu (umím) říci rozdíl mezi útočným letounem a stíhačkou.

05:48 Jerlašová: Takže jaký druh letadel to byl?

05:50 Vjačeslav: SU-25. Útočné letouny.

05:56 Jerlašová: Uplynulo tolik času, jak si můžete být tak jistý, že vojenské tryskáče letěly přesně 17. července?

06:02 Vjačeslav: Když jsem byl zatčen, ukázali mi letový plán, ve které dny, v jaký čas byly lety, a které dny a v jakou dobu jsem vedl telefonáty. Čili je to součástí vyšetřovacího spisu, a tím se také potvrdilo, že má volání souhlasila s časem odletu letounů. Před procesem mi ukázali jejich důkazy, že to bylo přesně během těch letů, kdy jsem volal a předal informace. Bylo to přiloženo k mé dokumentaci o případu, plán vojenských letů z letiště v Mirgorodu, jenž podepsal podplukovník Borodavka.

06:35 Text na obrazovce: »Vjačeslav od 12. do 19. července

2014 informoval o letech vojenských tryskáčů SU z oblasti Poltavy.« 06:55 Vjačeslav: Když v Kyjevě u soudu diskutovali, jaký rozsudek pro mne zvolí, soudkyně Malinovská řekla: »Naše letadla nelétala ani nebombardovala.« Ale žalobce Oleg Peresada soudkyni opravil, kývl a prohlásil: »Naše letadla letěla a bombardovala.«

07:11 Text na obrazovce: Státní žalobce Oleg Peresada.

07:32 Jerlašová: »Úplnou náhodou« v případě Vjačeslava státní žalobce Oleg Peresada, byl také státním žalobcem v případě sestřeleného Boeingu MH17. A zastupoval Ukrajinu ve společném vyšetřovacím týmu.

07:47 Jerlašová: Soudě podle souborů společného mezinárodního vyšetřovacího týmu (JIT) uniklých do médií Bonanza, Peresada se snažil získat své kolegy pro myšlenku, že vzbouřenci MH17 sestřelili vědomě.

08:00 Jerlašová: SBU mu v podpoře tohoto scénáře aktivně pomáhala.

07:40 Text na obrazovce: »Úřad ukrajinského státního žalobce: Oleg Peresada«

07:49 Text na obrazovce: Citace státního žalobce Peresady ze soudního spisu: Neměli jsme dost důkazů, abychom konstatovali, že separatisté mohli předpokládat, že to je civilní letadlo?

08:00 Text na obrazovce: Citace státního žalobce Peresady ze soudního spisu: My (SBU) máme pod dohledem svědky i podezřelé a snažíme se je dostat na naši stranu.

08:06 Vjačeslav: Zatkli mne proto, že jsem informoval o všech vojenských letech na Doněck. Nejen 17. července, ale všeobecně. A potom později, když jsem se dostal do vazebního zařízení SBU v Kyjevě, se také snažili hodit havárii Boeingu na mne. Měli houževnatý tým, jenž tvrdě pracoval na tom, aby mne dostali do vězení. Velice houževnatý tým.

08:16 Text na obrazovce: »Vjačeslav je shledán vinným z trestného činu a odsouzen na 5 let vězení.«

08:49 Vjačeslav: Ani procesní dokumenty nebyly zhotoveny náležitě. Spěchali, aby mohli r y c h l e oznámit Porošenkovi, že chytili teroristu. Dělali chyby, upravovali data, upravovali čas. No, všechno se dělalo ve spěchu.

09:17 Jerlašová: Vjačeslav byl zadržen víc než rok po havárii MH17, v září 2015 - na základě telefonních záznamů, v nichž varoval před ukrajinskými bitevníky, letícími do oblasti střetů. Ale důstojníci SBU se rozhodli zabít dvě mouchy jednou ranou a představili bývalého důstojníka protiletecké obrany společnému vyšetřovacímu týmu jako osobu, jež informovala vzbouřence o malajsijském boeingu.

09:41 Vjačeslav: Obeslali mne k výslechu společným vyšetřovacím týmem. V tom týmu bylo pět lidí. Kladli mi otázky a brzy zjistili, že jsem s Boeingem neměl nic společného.

10:04 Jerlašová: Ptal se vás JIT na ukrajinské vojenské letouny letící do oblasti střetů (bojové zóny) 17. července?

10:10 Vjačeslav: Ne, neptali se. Toho dne jsem volal člověku s volacím znakem »14«. Zeptali se mne, zda vím, kdo to je. Řekl jsem, že jsem nikdy nebyl v Doněcku, kam jsem volal a že nevím, kdo to je. Byl mi jen představen po telefonu pod tímto kódem, a to je vše. A kdo to je, o tom jsem neměl vůbec tušení.

10:39 Jerlašová: Dokonce se vás ani nezeptali, proč jste volal oné osobě nebo jestli toho dne mířila do oblasti bojů nějaká letadla? 10:45 Vjačeslav: Ne. Ne. Vyšetřovací tým se mne na to neptal. Všechny z SBU jen zajímalo, zda jsem znal osobu s volacím znakem »14«. Toť vše.

11:01 Vjačeslav: Samozřejmě před setkáním se společným vyšetřovacím týmem mne nebili. Ale potom je nemohlo zastavit nic, otloukali mi hlavu o zeď, bili mne do ní gumovými obušky, opírali mne tváří o zeď s roztaženýma rukama i nohama a bili mne obušky pod kolena. Nenechali mě spát, světlo v cele svítilo ve dne v noci. Pouštěli mi hlasitou hudbu, reproduktor byl pořád zapnutý. Spát se prostě nedalo. V noci mě budili, přitiskli mi tvář na zeď, bili mě a říkali: »Naučíme tě milovat Ukrajinu, separatisto.« Od té doby, protože mne tvrdě bili do hlavy a tloukli hlavou o zeď, jsem měl mozkovou mrtvici a velmi těžký výron krve do mozku s trvalými následky. 12:28 Vjačeslav: Chtěli, abych se přiznal, že jsem terorista. Řekl jsem u soudu, že se mohu přiznat k tomu, že jsem volal, abych informoval o letech vojenských letounů, abych ochránil civilisty, nic víc. Protože ti piloti jsou váleční zločinci, letěli bombardovat nevinné lidi. A předsedající soudce se mne zeptal: »Napadlo vás, že ti piloti mají děti?« A já jsem řekl: »A napadlo ty piloty, že zabili děti jiných?«

(Na následujících záběrech je vidět vysvobození jednoho dítěte z hromady suti po těchto náletech) 13:18 Text na obrazovce: »15. července 2014: Při náletu ve Sněžném bylo zabito 12 civilistů« 139 Text na obrazovce: »P. S. Dva dny po havárii MH17«

13:42 Vjačeslav: Už 19. července, když jsem přišel domů z práce, viděl jsem dva Buky tažené na podvalnících po charkovské dálnici. Přijížděly ze směru od Charkova a mířily na Kyjev. Kolem sedmé hodiny večer jsem je viděl ve vesnici Kopyly.

14:21 Jerlašová: Spojujete nějak tyto Buky s havárií? Proč jste si myslel, že je důležité sdělit tyto informace?

14:27 Vjačeslav: Spojil jsem si tyhle dvě věci později, když ukrajinští úředníci tvrdili, že v oné oblasti žádné ukrajinské systémy Buk nebyly. Potom proč byly ty dva Buky z oblasti bojů odsunuty? KONEC FILMU





Bezcitnost, intriky a zločinci



Vyhodnoťte si vše sami. Snaha Ukrajinských tajných služeb současné nelegitimní vlády, řízené pořád Západem, najít viníka za každou cenu s jasným vědomím, že je to nevinný člověk, ale mohl by zapadnout do rámce viníka, je šílená, bezcitná z lidského hlediska a svědčí o praktikách, které naopak Západ a vůbec kapitalistický systém běžně praktikuje jako normu. A také o tom, že hledají nějakého náhradního viníka. Buď znají pravého viníka/y a potřebují odvést pozornost, nebo ho třeba i neznají, ale potřebují shodit vinu na někoho, kdo pomáhal těm, co současnou, pořád nelegitimní moc neuznávají. Co na tom, že chtěl bránit civilisty a nevinné lidi včetně žen a dětí. Co všechno se musí stát a také musí vyjít najevo, aby se světová média, politici a nakonec veřejnost zajímali o tyto nám zatajované informace? Když to sečtu s argumenty, které jsem přivezl z tiskové konference z Haagu, kde jsem zjistil, že půl roku se musela malajsijská vláda domáhat, aby byla vůbec přizvána k vyšetřování nehody letadla, které patří její zemi, že SBU se už několikrát snažila vinnu přišít nevinným lidem, že nejsou brány v potaz desítky svědectví o této tragédii a že se manipuluje s důkazním materiálem. Falšují a vystříhávají se zvukové záznamy telefonních hovorů mezi dispečery řízení letového provozu, které jsou důkazním materiálem. Že bez jakýchkoli důkazů, byla okamžitě obviněna Ruská federace z toho, že letadlo nechala sestřelit, a to i přesto, že nemá žádný důvod, proč by to dělala. A to nechci rozebírat zcela seriozní teorie o tom, že původně tato tragédie měla být důvodem k rozpoutání války mezi RF a Ukrajinou, do které by pak zasáhl vojenský pakt NATO…

Podle týmu mezinárodních vyšetřovatelů letadlo, možná omylem, sestřelili východoukrajinští separatisté raketou Buk ruské výroby. Slovo »možná« ve spravedlivém soudu nesmí existovat! Budu se dál snažit dopátrat dalších informací, abyste si mohli sami udělat objektivní úsudek. A dovolím si Vjačeslavovi poděkovat za odvahu, statečnost a spravedlivé postoje.

Roman BLAŠKO

Foto: Nezávislá novinářka Jana Jerlašová a její kolega Max van der Werff z agentury Bonanza Media

Foto: Důstojník protiletecké obrany Vjačeslav

FOTO - autor/www.bonanzamedia.com