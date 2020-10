Budova parlamentu v kyrgyzském hlavním městě Biškeku

Kyrgyzstán. Další převrat nejdřív na jaře

Kyrgyzstánu vládnou klany. Starají se svou moc, o peníze, které k jejímu udržení potřebují, nejlépe z ovládnutí některé státní služby a o to, aby je jiné klany v moci nepřerostly.

Právě to však v poslední době hrozilo, tentokrát ve prospěch jižních klanů. Severní se rozhodly pro řešení, v zemi už obvyklé - státní převrat, který se vždy snaží »přikrýt« parlamentem. To se stalo i teď, je přesvědčen Ženyšbek Bajguttijev, kyrgyzstánský exministr ekonomické regulace. Z politiky odešel, a tak může rozdávat komentáře na všechny strany. Je zdrojem většiny ruských deníků. Severní kmeny podle bývalého ministra vybraly za hlavní jednající postavu Sadyra Žaparova. Ten najal asi 2000 mladých silných mužů, počkal na volby a zinscenoval protesty proti nim. Dvě tisícovky řvoucích demonstrantů stačily na to, aby volební komise v rychlosti odvolala výsledky voleb a prohlásila je za neplatné, stačily také k osvobození bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva z vězení, kam ho soud poslal za nezdařený předchozí puč.

Rozchod bývalých spojenců

Přitom Atambajev byl tím, kdo vsadil na Soozonbaje Žeenbekova, prosazoval jeho kandidaturu, až se mu to podařilo, Žeenbekov byl před třemi lety zvolen. Co se mezi nimi událo pak, že se Atambajev vzbouřil a skončil ve vězení, se lze jen dohadovat. Podle Bajguttijeva se ukazuje, že systém, kdy do prezidentského úřadu může být člověk zvolen jen na jedno období, má podstatnou slabinu a z ní se rekrutují i státní převraty. Zvolený prezident se snaží všechny své úkoly, jimiž ho zahrnují spřátelené klany, plnit rychle a lidem z jiných klanů »šlape na kuří oka«. Tak to dělal i Žeenbekov, když »rezervoval« pro jižní klany celní službu, a to nejen na nejvyšší úrovni, ale na všech stupních. Jenže celnice představuje pro klany vytrvalý zdroj příjmů a opomíjení severu bylo hlavní příčinou převratu. Klany totiž objevily kouzlo takzvaného reexportu, tedy celních poplatků za zboží, které zemí jen prochází, a tak mělo být, pokud jsou vagony zaplombované, od cla osvobozeno. Nicméně clo se vybírá. Sice v »haléřové« výši, nicméně zboží je tolik, že příjmy dosahují značné výšky. Kyrgyzstánem prochází jedna větev takzvané hedvábné stezky, čínští exportéři se se clem smířili, považují ho prý za daň z úspěchu, když je tak nízké. Nakonec kdo dokáže úmyslné odplombování vagonů. Exportéři si nemohou příliš vybírat, »reexport« okouzlil i sousední Kazachstán, který se snaží všechny vlaky se zbožím odklonit od Kyrgyzstánu. Což Číňané podporují, jeden poplatek jim stačí. Žeenbekov se navíc ocitl v pasti, přerostl mu přes hlavu ředitel celnice, jakýsi Matrajmov. Kritizovala ho i dcera nejznámějšího Kyrgyze spisovatele Čingize Ajtmatova Širin, která prohlásila, že pan Matrajmov celnici privatizoval. Takže nakonec nebyly spokojeny ani jižní kmeny a zůstaly k převratu neutrální.

Nejsou peníze na podporu

Od Žeenbekova se podle Bejguttijeva odvrátilo i obyvatelstvo, protože nedokázal překonat ekonomickou krizi a dosahovat dobrých ekonomických výsledků. V důsledku toho zeje státní kasa prázdnotou a nemá na vyplácení sociálních dávek v době koronavirové krize. O »koronadávkách« si mohli lidé jen číst v novinách, jak a v jaké výši se realizují v jiných zemích. Doma nedostali ani haléř, i když museli do karantény, v kase se prostě prohání vítr. Projevilo se to při převratu ve velmi vlažném přístupu policie ke vzbouřencům. Ti si dělali, co chtěli. Vybrakovali jeden státní úřad a z věznice propustili Atambajeva. I policisté mají příbuzné, kteří se marně dožadovali podpory při pandemii.

Magická jednašedesátka

Žoonbekov zůstal klidný a povolal armádu, vyhlásil výjimečný stav, nechal Atambajeva znovu zatknout. V klidu vydržel asi deset dní, pak pochopil, že ani armáda ho neochrání a nastal čas odejít. Podle Bajguttijeva se stalo tradicí, že prezidenti odcházejí ve svých 61 letech, dobrovolně i nedobrovolně. Stalo se tak už čtyřem prezidentům a tahle pověra je obyvatelstvu známa jako magická. Žeenbekov oslaví své 62. narozeniny počátkem příštího roku. Měl prý tedy podle bývalého ministra nejvyšší čas odejít.

Žaparov soustředil ve svých rukou takovou moc jako žádný politik před ním. Je předsedou vlády, úřadujícím prezidentem i hlavou parlamentu. To samo o sobě klany zneklidňuje, více však, že ani on nebude schopen zlepšit ekonomické výsledky a už vůbec prý sehnat peníze na podporu obyvatel postižných pandemií. Přitom nesmí kandidovat na prezidenta, protože je premiérem. Parlamentní volby měly být v prosinci, prezidentské asi o měsíc později. Jenže tohle usnesení parlamentu platilo jediný den, pak byly volby odsunuty na neurčito. Dají se očekávat další pokusy o intriky, obecné mínění je však údajně takové, že »slouha udělal svou práci, slouha může jít«. Přes zimu se další převrat očekávat nedá, až na jaře oschnou cesty, mohl by prý nějaký přijít.

